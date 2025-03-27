南蘇丹政局崩潰邊緣！副總統被捕和平協議瀕臨破裂 各國急撤使館

南蘇丹政府近日對第一副總統馬查爾（Riek Machar）採取強硬行動，軍隊包圍其住所並將其逮捕，連同多名盟友一同拘留。（路透）

2025/03/27 13:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南蘇丹政府近日對第一副總統馬查爾（Riek Machar）採取強硬行動，軍隊包圍其住所並將其逮捕，連同多名盟友一同拘留。此舉引發國際社會強烈關切，擔憂該國恐再度陷入內戰。

綜合外媒報導，南蘇丹政府軍已在首都朱巴包圍馬查爾的住所，並根據未公開的逮捕令將其拘捕。他所屬的蘇丹人民解放軍（反對派）強烈譴責此舉，指控政府「公然違反憲法」。此外，副總參謀長拉姆將軍及石油部長康喬爾等多名馬查爾盟友亦相繼被捕。這波行動被視為對2018年和平協議的嚴重挑戰。該協議原本旨在結束長達五年的血腥內戰，該內戰曾造成40萬人喪生。

請繼續往下閱讀...

聯合國南蘇丹特派團負責人海索姆（Nicholas Haysom）警告，南蘇丹正處於「重返戰火或走向和平的十字路口」。他強調，若爆發全面衝突，將摧毀過去7年來艱難取得的和平進展。

國際社會對此事反應迅速。挪威宣布關閉駐朱巴使館，美國與英國則緊急撤離非必要人員。和平與倡議中心執行主任加特維奇呼籲南蘇丹政府立即釋放被拘留者，以防止局勢進一步惡化。

這場政治危機源於總統基爾（Salva Kiir）與馬查爾之間的長期權力鬥爭。作為世界上最年輕的國家，南蘇丹自2011年獨立以來便陷入不斷的動盪。2013年至2018年的內戰主要是基爾（丁卡族）與馬查爾（努爾族）部隊間的武裝衝突。

73歲的基爾近來透過內閣改組等手段試圖進一步削弱馬查爾的影響力。原定於去年舉行的大選因財政問題推遲至2024年底，令政治緊張局勢更加惡化。目前，南蘇丹正面臨重返內戰的高風險，國際社會密切關注事態發展，並呼籲各方保持克制，以維護得來不易的和平。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法