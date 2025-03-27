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    Signal之亂延燒！川普團隊滅火變提油救火 盟友也看不下去

    白宮內部究責焦點逐漸鎖定國家安全顧問瓦爾茲。（路透）

    白宮內部究責焦點逐漸鎖定國家安全顧問瓦爾茲。（路透）

    2025/03/27 11:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府高層透過加密通訊軟體「Signal」討論軍事機密，卻誤將記者拉進群組，這場政治危機進入第三天，非但未平息，反而因白宮回應拙劣、說詞反覆而火上加油。華府內部消息透露，川普團隊的辯解漏洞百出，難以取信於人，甚至連堅定盟友都忍無可忍，直斥其說法「根本是鬼話」，要求為這場荒唐失誤負責的聲浪日益高漲。

    《國會山莊報》（The Hill）報導，川普總統向來以直言不諱自居，然而這次自家後院的危機卻讓白宮選擇否認與推卸。官方聲稱，國安顧問瓦爾華茲（Mike Waltz）不慎將《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入群組，而國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在其中分享即將空襲葉門胡塞組織（Houthi）的計畫並無不妥，還暗示行動成功足以掩蓋洩密爭議。但這些說法迅速被拆穿：瓦爾茲先說不認識戈德堡，卻被挖出兩人2021年在法國大使館的合照；川普將矛頭指向瓦爾茲的幕僚，瓦爾茲卻在全國直播中表示願獨自承擔責任。

    這種自相矛盾的混亂策略，讓長期支持川普、讚揚其直率作風的保守派也大失所望。親川普主持人托米·拉倫（Tomi Lahren）直言：「說什麼『友善小精靈』把記者加進去，誰的鬼話雷達不會響？別把我們當傻子！」她敦促白宮認錯並承擔全責。體育名人波特諾伊（Dave Portnoy）更直接要求川普開除瓦爾茲，稱這是「史詩級的搞砸」。

    白宮內部究責焦點逐漸鎖定瓦爾茲。相較於公開獲川普力挺的赫格塞斯，誤加記者的瓦爾茲儼然成了燙手山芋。知情人士透露，瓦爾茲在福斯新聞（Fox News）上支吾其詞的表現令幕僚怒火中燒，認為他未及時認錯止血，反而讓局面更糟。更糟的是，瓦爾茲請科技巨頭馬斯克（Elon Musk）調查洩密，恐引火燒身，為FBI介入其通訊紀錄大開方便之門。

    軍方對白宮淡化洩密嚴重性的態度深感震驚與失望。一名前軍官指出，赫格塞斯竟在攻擊前數小時透過私人手機分享行動時間表，「這種預告時機的行為極度不負責，幾乎是犯罪。」基層官兵也擔憂高層無意追將「一切照舊」，讓人不滿情緒瀰漫五角大廈。

    國會兩黨議員同表關切。參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）雖認同白宮稱軍事行動成功不應被洩密掩蓋，但也要求國防部監察長加速調查並提供機密簡報，並意有所指地說：「犯錯最好坦承。」情報委員會則追問群組內的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）與中情局長雷克里夫（John Ratcliffe）相關細節。雷克里夫坦承：「任何行動前的商議都應走機密管道。」

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