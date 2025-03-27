海王星「幽靈極光」現形 韋伯望遠鏡還發現大氣異常降溫

海王星影像對比：左圖為哈伯太空望遠鏡所攝，右圖則結合哈伯與韋伯太空望遠鏡的數據，首次清晰呈現了海王星上斑片狀、呈青色且遠離兩極分佈的極光。（圖擷取自NASA專頁）

2025/03/27 10:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（JWST）近日首度拍攝到海王星的神秘極光，驗證了36年前「航海家二號」（Voyager 2）探測器的觀測暗示。這項研究成果刊登於《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊，不僅解開了太陽系最遠行星的極光之謎，還意外揭示其高層大氣溫度自1989年以來顯著下降。

極光源於帶電粒子與行星大氣的交互作用，此前已在太陽系內多數行星及彗星上被觀測到。此次海王星極光的確認，意味著太陽系四大巨行星的極光現象已全數被記錄，補全了天文學的重要拼圖。

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科學網站《IFLScience》報導，研究團隊利用韋伯望遠鏡的近紅外線儀器（near-infrared instrument），測量行星溫度並分析與極光相關的氫離子H3+（trihydrogen cation）分布，發現其位置與預期極光區吻合。與地球不同，海王星極光並非集中於兩極，這與其磁場極度傾斜有關，「航海家二號」曾測得其磁軸相對自轉軸傾角達47度。

這項發現令科學家振奮，研究主導者、英國諾桑比亞大學（Northumbria University）的梅林（Henrik Melin）博士表示，這是他研究生涯中最有趣的成果之一。他在萊斯特大學（University of Leicester）期間進行此研究時指出，海王星具備產生極光的所有條件，但因訊號微弱，地面望遠鏡始終無法捕捉，「我們早就懷疑它的存在，卻苦無證據。」

另一名共同作者、大學天文研究協會（AURA）的哈梅爾（Heidi Hammel）博士補充，H3+離子在木星、土星、天王星上均為極光指標，因此科學家長期期待在海王星上找到相同證據。

然而，數據顯示海王星高層大氣溫度比1989年「航海家二號」飛掠時低了近1倍，這令研究團隊大感意外。梅林博士形容此發現「令人震驚」，因儘管海王星遠離太陽，其大氣仍展現活躍變化。溫度下降可能削弱極光訊號，解釋了過去探測的困難。

這次觀測不僅深化了對海王星的認識，也為未來研究開啟新篇章。梅林博士透露，2026年1項全新韋伯望遠鏡計畫將連續1個月觀測海王星，「探索這個知之甚少的世界讓人興奮，未來還有更多未知等待揭曉。」這些發現凸顯韋伯望遠鏡在解析行星磁場與太空環境互動上的強大潛力。

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