兒童戲水區活春宮 澳洲怪男竟要收錢：這不是免費表演

2025/03/27 12:35

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲昆士蘭州黃金海岸的伊恩迪普爾潟湖(Ian Dipple Lagoon)有沙灘與兒童戲水區,是以親子友善著稱的熱門親子景點,近日卻一對男女光天化日下在兒童戲水區當眾上演活春宮,事後居然還向目擊者索取「觀賞費」,離譜至極!

綜合外媒報導,這荒唐一幕發生在當地時間25日下午1時30分(台灣時間上午10時30分),正好有鵜鶘餵食秀,不少家長帶著孩子前來,卻沒想到在兒童戲水區內竟有一對男女當眾發生性行為,遊客全看傻眼,其中甚至包括不少孩童也親眼目睹。

請繼續往下閱讀...

更離譜的是,該名男子竟主動靠近目擊者,聲稱這場「表演」並非免費,要求目擊者付錢觀看,甚至強迫交出手機。當對方拒絕後,男子不僅破口大罵,還將試圖離開的目擊者逼至角落。

該目擊者指稱,他當下警告這名男子行為已經違法,並警告將報案,隨後趁隙迅速到附近酒店尋求協助。

Couple caught in X-rated act in front of horrified families at popular Gold Coast swimming hole - before they made a breathtaking demand from witnesses https://t.co/28TFKDGN1r