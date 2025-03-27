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    兒童戲水區活春宮 澳洲怪男竟要收錢：這不是免費表演

    澳洲一對男女在黃金海岸的親子公園近日上演活春宮，事後還向現場遊客要錢。海灘示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    澳洲一對男女在黃金海岸的親子公園近日上演活春宮，事後還向現場遊客要錢。海灘示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    2025/03/27 12:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州黃金海岸的伊恩迪普爾潟湖（Ian Dipple Lagoon）有沙灘與兒童戲水區，是以親子友善著稱的熱門親子景點，近日卻一對男女光天化日下在兒童戲水區當眾上演活春宮，事後居然還向目擊者索取「觀賞費」，離譜至極！

    綜合外媒報導，這荒唐一幕發生在當地時間25日下午1時30分（台灣時間上午10時30分），正好有鵜鶘餵食秀，不少家長帶著孩子前來，卻沒想到在兒童戲水區內竟有一對男女當眾發生性行為，遊客全看傻眼，其中甚至包括不少孩童也親眼目睹。

    更離譜的是，該名男子竟主動靠近目擊者，聲稱這場「表演」並非免費，要求目擊者付錢觀看，甚至強迫交出手機。當對方拒絕後，男子不僅破口大罵，還將試圖離開的目擊者逼至角落。

    該目擊者指稱，他當下警告這名男子行為已經違法，並警告將報案，隨後趁隙迅速到附近酒店尋求協助。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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