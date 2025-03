「綁架」影片曝光！美移民局強押土耳其博士生 民權團體怒轟「政治迫害」

2025/03/27 10:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦移民局(ICE)近日在麻薩諸塞州索莫維爾突襲拘留土耳其籍博士生歐澤爾(Rumeysa Ozturk),此舉引發學術界與民權組織的強烈抗議。

綜合外媒報導,監視器畫面顯示,6名國土安全部便衣官員於開齋夜攔截歐澤爾,強行奪走她的手機與背包,隨後將其帶走。國土安全部指控她支持哈瑪斯,並以此為由終止其學生簽證,但未提供任何具體證據。

歐澤爾是杜夫茨大學的傅爾布萊特學者,專攻兒童在媒體環境中的發展研究。她曾聯名發表文章批評學校對巴勒斯坦議題的立場,並近期被列入追蹤親巴勒斯坦活動人士的網站「Canary Mission」。

一名聯邦法官曾下令ICE披露歐澤爾的下落,但移民局在未通知法院的情況下,迅速將她轉移至路易斯安那州的拘留中心。麻薩諸塞州總檢察長坎貝爾(Andrea Joy Campbell)形容此舉是「政治迫害」,質疑政府是否因其政治立場而採取行動。

美國伊斯蘭關係委員會(CAIR)強烈譴責這起「綁架」行為,認為這是對言論自由的直接侵犯。數百名示威者隨後在索莫維爾公園集會,高呼「立即釋放歐澤爾」、「自由巴勒斯坦」等口號,要求當局立即釋放她。

土耳其駐美大使館表示,正密切關注此案,並將提供領事協助與法律支援。此事被視為川普政府近期針對校園親巴勒斯坦活動的一系列打擊行動之一,進一步加劇了美國在移民政策與言論自由議題上的緊張局勢。

目前,歐澤爾的律師已向聯邦法院提交緊急動議,要求當局出示當事人並質疑拘留的合法性。

