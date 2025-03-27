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    首頁　>　國際

    川普：美國需要掌控格陵蘭 以確保國家安全

    2025/03/27 01:06

    〔中央社〕美國總統川普自今年1月就任以來，一再堅稱他希望格陵蘭能歸美國所有，並且不排除使用武力來達成他的目標。川普今天表示，美國基於「國際安全」，需要掌控格陵蘭。

    法新社報導，川普（Donald Trump）告訴播客（Podcast）主持人科利亞尼斯（Vince Coglianese）：「我們因為國際安全需要格陵蘭。我們需要它。我們必須擁有它。我不想這麼說，但我們必須擁有它。」

    格陵蘭正尋求從丹麥獨立，這座島嶼擁有大量未開採的礦產和石油儲量，但禁止石油和鈾的探勘。

    此外，在美國、中國和俄羅斯對北極日益興趣濃厚之際，格陵蘭也具有戰略重要性，因為它位處北美及歐洲之間，加上氣候變遷使得北極海上航道開通。

    值此之際，美國副總統范斯（JD Vance）和妻子烏沙．范斯（Usha Vance）即將率代表團，於28日造訪位於格陵蘭的美國皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）批評美國代表團即將造訪格陵蘭一事，並稱這對丹麥和格陵蘭都造成「令人無法接受的壓力」。1140327

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