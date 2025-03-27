為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普政府否認作戰機密外洩 美媒反擊秀出對話截圖

    2025/03/27 00:33

    〔中央社〕美國時事雜誌「大西洋月刊」今天刊載，據稱是總統川普政府高層不慎傳給記者的群組對話，當中明確揭露，美軍計劃於幾點幾分調度F-18戰機或發射戰斧飛彈襲擊葉門。

    大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）日前透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式（App）Signal群組，進而看到華府國安高層討論轟炸葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的訊息。

    川普（Donald Trump）政府官員抨擊大西洋月刊及高德柏格的首篇報導，並聲稱相關訊息不含機密資訊。

    但大西洋月刊今天公布的群組對話截圖，詳述發動攻擊的時間和調度哪款戰機等令人咋舌的細節。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）引述大西洋月刊的報導內容，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）鉅細靡遺地分享空襲葉門計畫。以下為赫格塞斯留言的部分內容：

    「北美東部時間1215：F-18起飛（第一攻擊編隊）。」

    「1345：『觸發式』F-18第一波攻擊時機開始（目標恐怖分子位於已知地點，所以應該準時）。MQ-9攻擊無人機同時起飛。」

    「1410：更多架F-18起飛（第二攻擊編隊）。」

    「1536：F-18第二波攻擊開始，同時發射首波海基戰斧飛彈（Tomahawks）。」

    法新社報導，大西洋月刊表示，川普政府一直否認相關群組對話觸及機密，他們才公布上述細節。

    根據CNN，高德柏格及記者哈里斯（Shane Harris）指出，川普政府發布的聲明「使我們認為，閱聽眾應親自看這些文本，並自行判斷」。

    他們還說：「特別是當政府要員意圖大事化小，淡化訊息的重要性，公開川普顧問在不安全的通訊管道傳送這種訊息，顯然符合公眾利益。」1140327

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播