全球最大送養兒輸出國！南韓揭黑歷史：兒童如行李被送出牟利

幼時被送到多國收養的南韓跨國收養兒去年回到南韓尋找生身家庭。（法新社檔案照）

2025/03/26 22:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓政府設立的「真相與和解委員會（TRC）」26日公佈1960到90年代，大批南韓兒童被送往歐美收養調查報告，首度承認政府要為這些違反人權情事負責、正式道歉。報告指出，當年送養過程廣泛存在違法行徑，形容那些兒童「像行李一樣」被送到國外，換取收養費牟利。

根據《紐約時報》、南韓《韓國時報》26日報導，這份歷時數年的調查結論指出，立法空窗、政府監管不當，以及行政疏失，導致當年的送養過程廣泛存在不當行為，「韓戰後將近50年的時間，政府優先考慮跨國收養，做為取代加強國內兒童福利政策的具成本效益之做法，把對送養程序的監管權完全交給民營機構，而無適當監督，政府未盡到保護兒童權益之責」。報告建議國家應為侵犯人權道歉，並提出補救措施。

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這項調查源於2022年10月367名被收養人提出指控，稱當年送養涉及偽造文件、貪腐行為，政府和送養機關都涉入其中，要求調查。這300多人在1964到1999年間，分別被送到11個國家收養。委員會的報告認定其中56人人權受侵害，其餘案例仍在調查中。

南韓是世界上最大跨國收養兒童輸出國，1953年韓戰結束後數十年間，因戰後貧困、社會對未婚媽媽的刻板印象，以及政府人口控制政策等，推動海外收養，為孤兒、被遺棄或身障兒童在國外尋找家庭，政府交由民間機構尋找收養家庭、安排送養，並從中收費。總計約有20萬兒童被送往海外，以歐美國家為主。委員會說，兒童「被像行李一樣送往國外」。

調查報告舉出一些案例，有的未經親生父母同意，有的是偽造文件謊稱寶寶是孤兒，也有的是寶寶送養前死亡，就以其他嬰兒頂替。一名1974年在首爾出生的張姓女嬰案例中，送養機構知道她母親的身份，但是提供給丹麥收養家庭的文件中，卻稱這名女嬰出身孤兒院。

這所機構「韓國社會服務（Korea Social Service）」，在1988年向收養家庭收取收養每名兒童1500美元的收養費，以及400美元捐款，而南韓當年人均國民所得為4571美元。這些資金部分用於獲得更多可送養兒童，使跨國收養成為「利潤導向的產業」。

真相與和解委員會主席朴善英（Park Sun-young，譯音）表示，「發生了許多法律和政策缺失，這些侵權行為原本絕不應發生」。該委員會不具起訴權，但是依法政府必須遵守委員會提出的建議。這份調查結果的影響不只南韓，包括挪威、丹麥等接收國，也都已展開跨國收養調查。

來自丹麥、帶領這場行動促使委員會展開調查的被收養人莫勒（Peter Moller）說，「這是我們努力爭取已久的一刻：委員會的決定，承認了我們被收養人長期以來所知的，就是欺瞞、詐欺和韓國送養程序中的問題，不能再隱藏」。1982年被送到美國收養的鮑爾斯（Mary Bowers）說：「這只是開始」。

南韓跨國收養兒去年在首爾聚會時播出幼時照片。（美聯社檔案照）

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