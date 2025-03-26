白宮感受到格陵蘭怒火？ 爭議訪問改為副總統視察美軍基地

美國副總統范斯和夫人烏沙將到格陵蘭視察美軍基地。（法新社檔案照）

2025/03/26 21:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統夫人烏沙．范斯（Usha Vance）率團訪問格陵蘭的計畫，引起格陵蘭政壇朝野反彈、批評挑釁。白宮25日調整此行的安排，由副總統范斯率領，而且僅限於視察設於該島、位於北極圈內的美軍皮圖菲克太空基地。

范斯25日在社群媒體貼出一段影片，宣佈他將和烏沙一起，於28日率團訪問格陵蘭，視察皮圖菲克基地以及「了解格陵蘭的安全情況」。根據白宮25日下午發表的聲明，更改後的行程是范斯夫婦視察皮圖菲克基地，「聽取北極安全問題的簡報，並與美軍官兵會晤」。

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丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）26日接受《丹麥廣播公司（DR）》訪問時，對於華府將這趟訪問限於美軍基地，表示歡迎，「我想美國人已經取消他們走訪格陵蘭社會的訪問行程，這是非常正面的，他們的訪問將僅限於他們自己的基地皮圖菲克基地，我們不反對這一點」。

原本白宮23日宣佈烏沙率領美國代表團訪問格陵蘭，烏沙將「參觀歷史性的場所，了解格陵蘭遺產，並觀賞當地的狗狗拉雪橇比賽」；據稱國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）、能源部長萊特（Chris Wright）也將同行，瓦爾茲將視察皮圖菲克基地。這項消息遭格陵蘭政府以及丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）批評，美方「不請自來」訪問，是「外國干預」、「挑釁」。

《紐約時報》26日報導，格陵蘭當地原本已經在準備，從美國訪問團抵達當地首府努克國際機場，就開始抗議。烏沙預定參觀的拉雪橇比賽，主辦方23日也發出聲明，表示這項當地傳統活動對民眾開放，但是他們並未邀請范斯夫人出席。烏沙的發言人否認，表示「收到多份邀請」參觀這場比賽。不過，根據白宮25日宣佈的新行程，現在烏沙已經不會去看狗狗拉雪橇了。

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