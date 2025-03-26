川普坦言俄羅斯可能在拖時間 烏克蘭定黑海停火紅線

俄羅斯總統普廷（左）和美國總統川普（右）。（路透）

2025/03/26 20:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯經過這3天分別與美國進行來回雙邊會談後，達成同意停止在黑海和針對能源基礎設施的攻擊，不過，俄羅斯表示，只有解除對其農產品出口、主要銀行制裁，黑海停火協議才會生效。針對俄國開出的先決條件，川普在25日播出的專訪中坦言，俄國或許在拖時間。

白宮25日就美烏、美俄雙邊會談，各發表一份聲明，這兩份聲明各列出會談達成的5點共識，其中4點內容相同，包括：烏、俄兩國分別「同意確保在黑海的航運安全、排除動武，並避免以商船用於軍事目的」，同意研擬措施落實總統川普與烏國總統澤倫斯基、俄國總統普廷各自達成的禁止攻擊烏、俄能源設施，同意第三方以著眼支持能源和海上安全共識進行斡旋，以及持續致力達成可長可久和平。

請繼續往下閱讀...

不同的一點是，美俄聲明中說，美國會「協助恢復俄國農產和肥料出口進入全球市場，降低海上保險成本，提高這類交易使用港口和支付系統權」；美烏聲明未見這部份內容，而是「美國持續致力於協助達成交換戰俘、釋放平民和被強迫轉送他處的烏國兒童」。

不過，克里姆林宮的聲明卻為黑海停火生效開出先決條件，包括解除對俄國農業銀行和其他涉及糧食、肥料貿易的主要銀行之制裁限制，並且重新與「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）國際金融支付系統連結，以及取消對港口船舶維護的限制，解除對懸掛俄羅斯國旗、運送糧食和肥料的商船之制裁等。

白宮的聲明並未提到解除制裁，總統川普25日也未證實美國允諾放寬對俄制裁，表示還在研究克宮的條件，「他們提出5到6條條件，我們正在看所有這些條件」。

川普在美國右翼新聞頻道Newsmax同日晚間播出的訪問中坦言，俄國可能在拖延，「我想俄羅斯希望看到戰爭結束，但是可能在拖時間」，他說他過去在商業交易中也曾用過同樣的戰術爭取時間，「這幾年來我做過」。

烏克蘭總統澤倫斯基儘管對於達成局部停火協議表示歡迎，但是他反對放寬制裁。他說，「我們相信，這是削弱立場，削弱制裁」；接下來幾天就看得出克宮是不是認真要達成和平協議，「我們不相信他們，他們必須證明，他們準備結束這場戰爭，準備好不要欺騙全世界、欺騙川普，欺騙美國」。烏國國防部另外發表聲明，表示「若俄國軍艦超越黑海東部活動」，烏方將視為違反停火協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法