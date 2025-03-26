白宮決策「群組治國」？川普政府混亂決策內幕曝光

川普總統在橢圓形辦公室會議中，與副總統范斯、國防部長赫格塞斯、國家安全顧問瓦爾茲等人合影。（美聯社）

2025/03/26 19:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》25日報導，美國總統川普政府處理國家安全事務時，決策模式極為「即興」且跳脫常規，頻頻繞過傳統官僚體系。此舉不僅令盟友困惑，也讓核心幕僚內部衝突不斷。近期，白宮高層在加密社群軟體「Signal」上，討論是否空襲葉門叛軍胡塞組織（Houthi），過程意外曝光，再度凸顯這一亂象。

報導中點出，相較於歷任總統仰賴國務院、五角大廈及國家安全會議（National Security Council, NSC）的專業幕僚，循嚴謹程序制定政策，川普團隊顯得極不正規。這源於川普對冗長辯論與官僚體系的不耐與猜忌，身邊多位欠缺高層經驗的幕僚，亦深受其影響。這種模式下，決策常偏好威脅與大動作，忽略國際事務的複雜性，深信川普個人的「交易天賦」足以解決問題。

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這次風波源於白宮國家安全安顧瓦爾茲（Mike Waltz）創建的Signal群組，原為例行資訊更新，卻演變成高層在非官方平台上爭論空襲與否的戰場。更戲劇性的是，《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）意外被拉入群組，使內部討論公之於眾。川普事後堅稱此事未影響軍事行動，強調攻擊「完全成功」。

然而，這種「即興式」決策被視為川普政府上任以來，多項國際議題難有突破的主因。他曾承諾迅速終結俄烏戰爭、實現加薩和平、阻止伊朗核計畫，卻進展寥寥。其顛覆傳統外交的舉動包括，提議遷移加薩近200萬巴勒斯坦人以開發該地、揚言接管巴拿馬運河，甚至聲稱併吞加拿大與格陵蘭。相較第一任期常有高官唱反調，如今幕僚更趨順從。

缺乏協調讓政策訊息自相矛盾，盟友與對手均感茫然。Signal對話顯示，表面忠誠的副總統范斯（JD Vance）私下質疑立即空襲胡塞組織，認為此舉偏袒歐洲盟友，與川普當時的歐洲政策相左。他建議延後行動，卻最終妥協支持團隊，並對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）坦言：「我只是討厭再次替歐洲擦屁股。」

幕僚分歧屢見不鮮。白宮發言人宣稱美俄烏談判接近和平，國務卿魯比歐（Marco Rubio）同日卻說「和平遙不可及」。伊朗核議題上，中東特使衛科夫（Steve Witkoff）暗示可容伊朗保留核計畫，但須驗證無核武化企圖，國安顧問瓦爾茲則堅持「徹底拆除」，涵蓋濃縮、武器化與飛彈項目。即將推出的「互惠關稅」，川普說法也反覆不定。

報導指出，川普團隊對官僚體系（即「深層政府」）的不信任根深柢固，上任前即邊緣化政府機構，例如拒絕聯邦調查局（FBI）調查競選團隊遭駭事件，並阻撓對新官員的背景審查。上任後，他任命經驗不足者為特使，引發與國務院等部門的權責紛爭。

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