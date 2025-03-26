俄羅斯戰地女記者邊境觸雷亡 俄媒控烏軍埋設

俄羅斯戰地記者娜·普羅科菲耶娃（Anna Prokofieva）魂斷烏俄邊境。（取自Telegram）

2025/03/26 19:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）3月26日證實，該台一名戰地記者在靠近烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）觸雷身亡，同行攝影師重傷。事件發生在俄烏衝突持續升溫之際，凸顯前線報導的高風險。

《路透》報導指出，遇難者為35歲的安娜．普羅科菲耶娃（Anna Prokofieva），攝影師則是沃爾科夫（Dmitry Volkov）。第一頻道聲明指稱，兩人誤觸由烏克蘭軍方埋設的地雷，普羅科菲耶娃「因公殉職」。她2023年起擔任戰地記者，專注俄烏戰爭新聞。俄方未提供進一步證據支持其指控。

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貝爾哥羅德州位於俄羅斯南部，近期頻遭烏克蘭無人機與砲擊襲擊。隨著烏軍從鄰近庫斯克州（Kursk Oblast）撤退，當地甚至傳出未經證實的地面交戰消息。前線局勢動盪，記者工作環境更顯凶險。

這已是本週第二起俄羅斯記者傷亡事件。稍早，俄方報導指稱，在烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk Oblast）由莫斯科控制的地區，砲擊造成六人喪生，包括兩名記者及其司機。根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists, CPJ）統計，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已有近20名媒體工作者在衝突中殞命。

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