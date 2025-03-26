只因合照被拒！麻醉師暴怒將妻子推落懸崖 石頭狠砸臉

麻醉醫師科尼格（右）疑只因妻子拒絕合照，竟將她推下懸崖。（圖擷取自臉書）

2025/03/26 21:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷近日發生駭人聽聞的謀殺未遂案，有個麻醉醫師疑只因為妻子拒絕合照，竟將她推下懸崖，還持石塊砸她頭。女子身受重傷獲救送醫，醫師則在案發約8小時後被警方逮捕。

根據《紐約郵報》報導，46歲麻醉醫師科尼格（Gerhardt Konig）與36歲妻子阿里爾（Arielle Konig）到夏威夷歐胡島（Oahu）旅遊，造訪著名景點「大風口」（Pali Lookout）。然而，阿里爾拒絕與丈夫合照，科尼格當場暴怒，竟將她從景觀台推下陡峭懸崖。

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阿里爾墜崖後，科尼格還追下去，多次拿石塊猛砸她頭部，出拳打她臉部，甚至企圖拿2支針筒刺她，但目前尚不清楚針筒內是否含有藥物。

警方當地時間25日凌晨接獲報案趕往現場，發現阿里爾身受重傷，臉部與頭部多處創傷，立即將她送往醫院救治。她傷勢嚴重，但幸未有生命危險。

警方於當天下午6點45分高速公路附近逮捕科尼格。警方說，案件仍在調查中，尚未透露是否涉及其他動機。

案發後，夏威夷州立公園管理單位宣布緊急關閉瞭望台，配合警方調查，並確保遊客安全。

此外，茂宜健康醫療機構（Maui Health）25日發聲明，科尼格是獨立受聘醫師，負責在當地醫療機構提供麻醉服務，「我們已得知對科尼格醫師的指控，已將他停職，待進一步調查結果出爐」。

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