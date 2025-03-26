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    父親來自天堂的祝福！美國男剛辦完父喪禮 買彩券中300萬

    美國男幫父親辦完喪事後3周中樂透。示意圖。（路透）

    美國男幫父親辦完喪事後3周中樂透。示意圖。（路透）

    2025/03/26 20:29

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州56歲男子托馬斯歐霍勒恩（Thomas O'Hollearn）最近購買威力球（Powerball）彩券，中了10萬美元（約新台幣330萬元），而他在3週前剛辦完父親喪禮，讓他深信這份意外的好運是父親的祝福。

    綜合外媒報導，托馬斯的父親查爾斯（Charles O'Hollearn）2月9日辭世，享年85歲。對托馬斯來說，這筆獎金似乎不僅僅是巧合，更像是父親從天堂送來的祝福。托馬斯領獎時向愛荷華州樂透官員說，「我父親剛過世，我想這可能是他給我的祝福，是爸爸送來的禮物」。

    托馬斯回憶起在得梅因市的一家超市購買彩券的情景。當時，威力球頭獎金額已累積一大筆數字，托馬斯決定「電腦選號」買幾張，試試運氣。驚喜地，他的彩券中了10萬美元，號碼與當期4個白球號碼及Powerball號碼完全一致，只差一個號碼，錯失4.1億（約新台幣138.2億元）美元頭獎。

    他第二天早上查看時，無法相信自己的眼睛，立即打電話給母親、哥哥與兒子分享這一好消息。他說，「我簡直不敢相信，這真的是夢想成真，我過去頂多中過幾美元的小獎，從沒想過能中到這麼大的獎金」。

    對於這筆獎金的用途，托馬斯說，計劃用於投資。他坦言，這次的中獎不僅讓他感受到無比的興奮，也讓他更加深信，這真的是父親在另一個世界給予的「祝福」。

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