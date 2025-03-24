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    川普怒控科羅拉多州議會「扭曲」肖像畫 州長幽默回應：感謝總統關注

    美國總統川普日前在其社群平台「真實社交」發文，強烈不滿懸掛於科羅拉多州議會大廈內的個人肖像畫，稱該畫「被故意扭曲」，並要求州長將其撤下。（圖翻攝自Truth Social/@realDonaldTrump）

    美國總統川普日前在其社群平台「真實社交」發文，強烈不滿懸掛於科羅拉多州議會大廈內的個人肖像畫，稱該畫「被故意扭曲」，並要求州長將其撤下。（圖翻攝自Truth Social/@realDonaldTrump）

    2025/03/24 17:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前在其社群平台「真實社交」（Truth Social）發文，強烈不滿懸掛於科羅拉多州議會大廈內的個人肖像畫，稱該畫「被故意扭曲」，並要求州長波利斯（Jared Polis）撤下，對此波利斯州長辦公室表示「感謝總統對我們議會大廈的興趣」。

    綜合外媒報導，川普在貼文中寫道：「科羅拉多州議會大廈那幅肖像被扭曲到我可能從未見過的地步。」對此，波利斯州長辦公室以輕鬆態度回應。發言人表示：「波利斯州長驚訝地得知，美國總統竟然是我們議會大廈及其藝術品的愛好者。」聲明中還介紹了議會大廈的歷史特色，並表示「感謝總統對我們議會大廈的興趣」。

    川普還抱怨，與他同一位藝術家繪製的歐巴馬肖像「看起來很棒」，而自己的肖像卻「真是最糟的」。川普強調，許多該州居民已向他投訴此事，他也因此代表民眾要求「激進左翼州長」波利斯撤下畫像。

    這幅引發爭議的肖像畫早在2019年8月就已公開展示，懸掛在科羅拉多州議會大廈三樓圓形大廳，與其他歷任美國總統的肖像並列。畫作出自科羅拉多斯普林斯藝術家莎拉·博德曼（Sarah Boardman）之手，她也是前總統歐巴馬（Barack Obama）肖像的創作者。

    值得注意的是，這幅畫並非州政府委託，而是由時任州參議院議長、共和黨人葛拉漢（Kevin Grantham）發起募款活動籌資完成。葛拉漢當時表示，像川普這樣的民粹主義總統，擁有首個透過群眾募資完成的肖像畫，相當具有象徵意義。

    博德曼在2019年接受《丹佛郵報》（Denver Post）採訪時曾表示，她在創作川普與歐巴馬的肖像時，致力於保持政治中立。她認為，總統畫廊的存在是為了記錄國家歷史，而川普終將只是牆上眾多總統之一。

    值得一提的是，2018年時，民主黨眾議院工作人員曾惡作劇地在總統畫廊掛上俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的照片，此事後，葛拉漢才發起為川普籌畫肖像的行動。

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