數千條魚浮屍河面！ 澳洲「黑水」現象恐釀生態浩劫

澳洲新南威爾斯州北部地區在熱帶氣旋「艾佛瑞德」侵襲後，里奇蒙河發生大規模魚群死亡事件。（圖翻攝自X/@JocelMR）

2025/03/24 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州北部地區在熱帶氣旋「艾佛瑞德」（Alfred）侵襲後，里奇蒙河（Richmond River）發生大規模魚群死亡事件。環保組織指出，這是典型的「黑水」現象，水中溶氧量已降至幾乎為零，威脅整個生態系統。

綜合外媒報導，魚類棲息地慈善機構OzFish表示，近日在巴利納（Ballina）一帶的里奇蒙河沿岸，發現數千條死魚遍布河面，場面震撼。該機構接獲大量民眾回報，並收到大量照片與影片，顯示魚類在水中掙扎、缺氧，甚至被沖上岸。此外，當地居民還發現泥蟹與鰻魚試圖爬出水面，這是水質嚴重惡化的徵兆。

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OzFish執行長普萊斯（Cassie Price）表示：「從照片來看，死亡魚類包含扁魚、鯛魚、鱸魚、蝦類及其他海洋生物。我們的志工在里奇蒙河多個地點進行水質檢測，結果令人憂心。」

專家指出，這次魚群死亡的主因是「黑水」事件。氣旋艾佛瑞德帶來的暴雨與洪水，將大量腐爛植被、泥沙和有機物質沖入河道，這些物質在分解過程中消耗大量氧氣，導致水生生物窒息死亡。

普萊斯進一步說明：「健康的水體溶氧量應至少達每公升5毫克，但今天我們在里奇蒙河測得的數據僅為每公升0.4毫克，幾乎為零。當溶氧量降至每公升4毫克以下時，魚類會開始感到不適，低於2毫克時，便會發生大規模死亡。」

事實上，2022年北部河流地區也曾因嚴重洪災發生類似的魚群死亡事件。普萊斯強調，當務之急是採取緊急措施防止事態惡化，包括恢復里奇蒙河流域沿岸的濕地。「健康的沼澤和濕地能發揮過濾作用，減少黑水流入河道。透過復育濕地，我們可以提升河流的自我修復能力，降低這類災難的發生頻率與影響範圍。」

OzFish呼籲當地居民，若發現大規模魚群死亡，應立即通報相關單位，以便監測水質變化並採取補救措施。此外，最新報告顯示，頻繁的極端氣候事件正使沿海社區承受巨大壓力，不僅影響環境，也導致保險費與生活成本大幅上升。

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