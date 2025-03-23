李嘉誠售巴拿馬運河港口惹怒中國！次子李澤楷仍出席北京論壇

李嘉誠次子李澤楷。（路透）

2025/03/23 21:59

〔編譯魏國金／台北報導〕在香港首富李嘉誠的長江和記實業決定出售包含巴拿馬運河港口在內的全球43座港口，引發香港親北京媒體撻伐之際，南華早報報導，李嘉誠次子李澤楷受邀出席在北京舉行的中國發展高層論壇。

報導說，李澤楷是以盈科拓展集團主席的身份受邀，目前不清楚他是否參與論壇的任何小組討論。全球逾80家跨國公司高層，包括蘋果執行長庫克出席為期兩天的該論壇，與中國官員交換意見。

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本月初，長江和記實業公司宣佈，除中國與香港之外，將其他所有港口以230億美元價格出售給投資公司貝萊德為首的美國財團。該時機正值美國總統川普指控中國控制巴拿馬運河，並矢言恢復美國在該處主導地位之際。

長江和記的舉動引發香港親北京媒體痛批該公司無視國家戰略與利益，是「背叛和出賣全體中國人」、「沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義、漠視國家利益、民族大義」。中共中央港澳工作辦公室與國務院港澳事務辦公室轉貼該文，香港特首李家超也表示將依法處理該交易。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，目前中國透過輿論施壓，尚未直接插手介入，值得注意。中國媒體人胡錫進則表示，如果長江和記認為中國不會干預，未免太天真，「美國毫不掩飾收購那些港口的地緣政治目的，中國怎麼可能不有所警惕，並採取反制預防措施呢」？

報導說，德國墨卡托中國研究所（MERICS）報告，中國對全球港口的佈局頗為重視，目前在67個國家佈局110個港口，中國在這些港口的角色分為三類：營運者/擁有著、開發者、資助者。其中，中國擁有或營運的港口分佈37個國家、共78個港口，而長江和記佔其中的33個港口。

因此如果長和出售其全部海外港口，那麼對於中國而言意味著，在這一項戰略節點資源上將瞬間損失掉40%。

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