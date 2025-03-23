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    未來2天空品轉差亮「橘燈」 中市環局：臭氧無色無味難察覺

    未來兩日空品恐轉差達「橘燈」，中市環保局提醒民眾防護。（市府提供）

    未來兩日空品恐轉差達「橘燈」，中市環保局提醒民眾防護。（市府提供）

    2025/03/23 21:46

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局指出，依據環境部空品預報，明（24）日至25日受高壓迴流影響，環境風場轉吹東南風，西半部空品恐達「橘色提醒」等級，預計26日恢復普通，環保局指出，除持續執行應變措施及監控空品狀況，提醒市民留意，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

    環保局表示，依環保署及中央氣象局預報顯示，明日仍為高壓迴流，環境風場為東南風、後日環境風場為東南風至偏南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，明後2日中部空品有達「橘色提醒」等級之虞。

    環保局說明，為因應近期大氣擴散條件不佳，環保局啟動「公私協力」協調台中市大甲區私人企業調整製程作業時段，以期在這波空品不良期間能夠減少污染物排放。

    此外，包括針對固定污染源（大型污染源查核、通知進行降載減排及智慧監控科技執法）、移動污染源（車輛影像辨識作業）及逸散污染源（露天燃燒好發地區智慧監控）等，後續亦將視空品變化情形，適時調整應變措施。

    中市府另已橫向透過各局處相關網站、群組及APP發布警告注意事項，並通知學校、護理之家、復健機構、長照機構及社福機構，彈性調整相關活動及落實防護措施。

    環保局提醒，臭氧是由揮發性有機物及氮氧化物等污染物，透過陽光照射產生光化學反應後轉化生成，由於臭氧趨近於「無色無味」難以目視察覺，提醒市民朋友注意防護。

    環保局進一步表示，依今日氣象及空品預測資料顯示，預期26日中部空品區將逐漸回復至普通等級，但因空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，民眾仍需留意空品變化，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

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