川普對等關稅逼近 李強：已做好「外部超預期衝擊」準備

李強在中國發展高層論壇的開幕式演說。（美聯社）

2025/03/23 20:59

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國總統川普預定4月2日對中國產品課徵額外關稅前夕，中國總理李強今表示，北京已為可能出現的「外部超預期衝擊」做好準備，若有必要，將推出新政策，以確保經濟平順運行。

李強在「2025中國開發高層論壇」演說指出，中國不反對競爭，但要倡導國際通行規則下的公平競爭，「而不是零和博弈，更不是蓄意打壓他國的惡性競爭」；「脫鉤斷鏈只能加劇危機，打壓遏制終將損人害己，如果世界重回落入強勢的叢林法則，將會是歷史的倒退、人類的悲劇」。

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他說，當今世界經濟碎片化加劇，不穩定性和不確定性升高，但中國選擇全球化與多邊主義的「正確方向」。他承諾中國將穩步擴大制度性開放，希望更多外資企業投資中國、深耕中國。包括蘋果執行長庫克、三星集團會長李在鎔、西門子董事會主席博樂仁（Roland Busch）等全球80多家外企代表出席該論壇。

金融時報報導，李強演說的時機正值北京試圖提振消費者與投資人信心，並因應美國進一步的關稅措施之際。自川普上任以來，美國已對中國產品課徵20％關稅。川普近期表示，中國國家主席習近平在「不久的將來」將訪問美國，不過知情者透露，雙方並未討論習訪美事宜。

李強23日也與美國參議員戴恩斯（Steve Danies）及高通、輝瑞、波音等7家美企代表會面，期間他表示，中美關係已到了「重要節點」，雙方應選擇對話而非對峙。

前一天戴恩斯也與中國副總理何立峰會面，表達美中高層進一步舉行會談的希望。戴恩斯是川普堅定的支持者、參院外交委員會成員，也是川普一月就任以來，首位訪問中國的美國政壇人物。

美中緊張升溫，使外資持續出走中國。中國商務部最新數據顯示，今年前兩月流入中國的外國直接投資（FDI）年減20.4％。另外，根據中國國家外匯管理局統計，2024年中國吸引的FDI淨額僅45億美元，創1998年以來最低紀錄，僅為該年的10分之1，更較2021年巔峰時暴跌近99％。

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