執政危機浮現 石破茂內閣支持率慘跌至27％

日相石破茂內閣支持率跌破3成，創任內新低。（法新社）

2025/03/23 19:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》在22、23日實施的全國電話民調結果顯示，首相石破茂內閣支持率較1個月前的調查大跌12個百分點，僅剩27.6%，且低於去年10月甫上任時的32.1%，創下任內新低。

據報導，石破茂近日坦承，他在與自民黨新當選眾議員聚餐之際，向每人分發10萬日圓（約2.2萬台幣）商品券，但強調此舉並不存在法律問題；部分自民黨成員也透露，岸田文雄、安倍晉三等前首相，也都曾在執政期間發放過商品券，顯示這可能是自民黨高層的習慣。

請繼續往下閱讀...

然而，在最新民調中，高達71.6%受訪者反對石破茂向同黨議員發放商品券的做法，這可能對石破茂內閣支持率造成影響，使其支持率從3月份的39.6%大跌12個百分點至27.6%，不支持率則上升16個百分點至57.8%，讓外界對原本就已搖搖欲墜的內閣領導能力產生更多懷疑。

許多民眾對自民黨未能負責任地管理政治資金感到失望。民調顯示，78.5%的受訪者認為，與「政治和金錢」有關的問題，在自民黨治理下不會得到解決。

與此同時，調查也顯示，74.8%的受訪者「不想去」即將從4月13日起一連舉辦6個月的大阪世界博覽會，願意前往的人僅24.6%。

迄今為止，約有10國決定退出大阪世博，日本民眾則對不斷膨脹的建築成本日益擔憂，這顯然加劇大阪世博的負面公眾形象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法