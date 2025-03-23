俄無人機空襲烏克蘭各大城市 首都基輔傳7死

烏克蘭首都基輔一棟住宅大樓遭到俄軍無人機擊中，居民正在善後。（路透）

2025/03/23 19:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（23）日再度以無人機對烏克蘭首都基輔（Kyiv）等各大城市發動襲擊，烏克蘭官員指出，俄軍此次空襲在基輔造成至少7人死亡。

《美聯社》報導，烏克蘭空軍指出，此次一共有147架俄軍無人機來襲，其中122架被成功擊墜或阻止，餘下的無人機則分別攻擊了基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、敖德薩（Odesa）以及頓內次克地區（Donetsk）。

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基輔市軍政管理局說，俄軍無人機的攻擊造成民宅失火與3人罹難，其中1人是年僅5歲的兒童，另外還有10人受傷。

頓內次克州長菲拉舍金（Vadym Filashkin）說，他治下區域也傳出有4人傷亡，其中3人喪生於前線城鎮多布羅皮利亞（Dobropillya）。

俄羅斯方面，俄國國防部聲稱俄軍擊墜了來犯的59架烏軍無人機，其中29架在羅斯托夫（Rostov）空域被擊落，逾20架發生在阿斯特拉罕地區（Astrakhan）。

羅斯托夫州代理州長斯柳薩爾（Yuri Slyusar）說，烏軍無人機的襲擊導致羅斯托夫1輛汽車失火與1人死亡。

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