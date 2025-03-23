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    比往年慢1天！ 高知縣櫻花樹迎來「全日本最早」開花日

    高知地方氣象台今（23）日宣布，觀測到高知市櫻花樹綻放，雖然比往年晚了1天，但高知仍連續2年成為全日本櫻花最早開花的地點。（圖擷取自@asahi_kochi 社群平台「X」）

    高知地方氣象台今（23）日宣布，觀測到高知市櫻花樹綻放，雖然比往年晚了1天，但高知仍連續2年成為全日本櫻花最早開花的地點。（圖擷取自@asahi_kochi 社群平台「X」）

    2025/03/23 18:07

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈寒流等因素影響，讓日本今年3月仍有降雪情況發生，但在3月20日迎接「春分」（農曆24節氣）後，各地氣溫開始逐漸上升，也讓象徵春季來臨的櫻花樹準備含苞待放。高知地方氣象台今（23）日宣布，觀測到高知市櫻花樹綻放，雖然比往年晚了1天，但高知仍連續2年成為全日本櫻花最早開花的地點。

    綜合日媒報導，根據高知地方氣象台指出，氣象台工作人員在23日下午2點，前往位於高知市的高知城三之丸跡，觀測生長在遺跡內的「染井吉野櫻」（ソメイヨシノ）標本木狀態，結果發現這棵已標本木開花5到6朵以上，符合宣布「開花日」（初開日）的標準，因此宣布3月23日是今年的櫻花開花日，並預計將在一周內迎來櫻花滿開。

    報導指出，高知縣在去年同樣是3月23日為開花日，成為全日本最早觀測到開花的地點，不過這2年的開花日期，都比起往年平均（3月22日）晚了一天。不過根據日本氣象廳表示，今年高知市和熊本市的染井吉野櫻標本木，都是在3月23日觀測到開花，因此氣象廳將這2個縣市，並列為全日本最早觀測到開花的地點。

    據了解，日本氣象廳為了進行「櫻開花預測」（桜開花予想，判斷櫻花的開花時間），每年都會在全國各地規劃出數十個觀測地點，不過觀測的標本木品種會以地點有所不同，大多數地點是以染井吉野櫻為主。根據氣象廳的標準，若標本木有5到6朵以上開花數，達到宣布「開花日」；若有80%以上花苞綻放，則達到「滿開日」。

    另外，位在關東地區的東京都23日下午測得25.6度的氣溫，上野公園等地方的櫻花已經出現滿開的情況。不過東京都的標本木位於千代田區的靖國神社，但這個地點的標本木尚未達到標準，因此氣象廳尚未宣布東京都迎接「開花日」。

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