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    拜登想重返政壇 川普回「希望如此」

    眼看民主黨民調持續探底，曾在大選中擊敗川普（左）的拜登（右）有意重返政壇。（法新社檔案照）

    眼看民主黨民調持續探底，曾在大選中擊敗川普（左）的拜登（右）有意重返政壇。（法新社檔案照）

    2025/03/23 16:33

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國國家廣播公司》（NBC）21日披露，隨著美國總統川普不斷撤回民主黨執政時期的政策，曾在2020年大選阻止川普連任的前總統拜登，有意重回政治舞台，協助民調低迷的民主黨重振旗鼓，但許多政黨人士和金主不認同，指拜登已是「過去式」。

    與拜登關係密切的知情人士透露，拜登已知會一些民主黨領袖，他有意協助黨內募集資金、展開競選活動，並採取一切必要措施，幫助民主黨收復失地。

    民主黨人：拜登已是「過去式」

    上月，拜登私下會見民主黨全國委員會新任主席馬丁（Ken Martin），表示願意提供幫助，但拜登的提議目前似乎沒有進展。許多政黨活動人士和金主認為，無論是誰來帶領民主黨，都不會是拜登，因為82歲的拜登與2024年的選戰失敗息息相關，「更象徵該黨的過去，而非未來」。

    一位不願透露姓名的拜登主要支持者坦率表示：「誰會希望拜登重返賽場？」川普總統在被問及拜登有意重返政壇時，則表示「希望如此」（I hope so）。

    NBC的一項新民調顯示，民主黨的支持率已跌至歷史低谷，僅有27％的登記選民對該黨持正面看法，這是該機構1990年以來民調中的最低數字。

    據了解，民主黨內有人認為，拜登的確受人尊敬，仍具有政治魅力，但也有人直言，對於一個正在尋找更年輕新領袖的政黨而言，提醒選民2024年的大選敗仗不是最佳策略。《美國有線電視新聞網》（CNN） 本月進行的民調詢問民主黨人和立場傾向民主黨的獨立人士，哪位領袖最能體現該黨的核心價值，結果僅1％選擇拜登。

    更重要的是，許多民主黨人仍對拜登決定再次參選，卻在大選前幾個月才退選，導致時任副總統賀錦麗幾乎沒有時間安排自己的競選活動感到憤慨。

    不過，拜登似乎認為，川普的勝利顯示，民主黨強迫他退選對黨內毫無助益。

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