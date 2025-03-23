章魚攀鯊魚背「搭便車」 紐西蘭海域驚現海洋奇觀

一隻章魚騎在鯊魚背上，被稱為世界上首個「鯊章共乘」（sharktopus）。（圖擷取自University of Auckland）

2025/03/23 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕2023年12月，紐西蘭北部豪拉基灣（Hauraki Gulf）的海洋中上演了一場令人驚奇的自然奇觀：一隻橙色的毛利章魚（Maori octopus）緊緊攀附在一條短鰭鼠鯊（shortfin mako shark）的背上，宛如搭上一場高速冒險之旅。

英國《衛報》21日報導，這段罕見畫面由奧克蘭大學研究團隊無意間捕捉，他們當時正利用無人機搜尋海洋中的覓食狂潮。這一發現不僅令科學家震驚，也讓海洋生物愛好者雀躍不已，被戲稱為全球首見的「鯊章共乘」（sharktopus）。

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負責此研究的海洋科學家康斯坦丁（Rochelle Constantine）回憶，當她首次透過無人機畫面瞥見鯊魚頭部的橙色斑塊時，一度摸不著頭緒。「那是浮標嗎？還是鯊魚被漁具纏住，或是受了傷？」她描述當時的困惑。直到無人機拉近距離，觸手的輪廓清晰浮現，這才揭開謎底——一隻毛利章魚正牢牢吸附在鯊魚背上，場面奇特而壯觀。

毛利章魚是南半球體型最大的章魚品種，體型可觀，觸手展開時足以覆蓋鯊魚頭部的大片區域。康斯坦丁指出：「牠佔據了鯊魚頭上相當大的空間，看起來就像個不速之客。」相較之下，短鰭鼠鯊是全球泳速最快的鯊魚之一，時速可達50公里，偏好在開闊海域活動，極少靠近章魚慣居的海床。這使得這場「共乘」更加不可思議，究竟是章魚主動攀附，還是意外相遇，至今仍是未解之謎。

研究團隊觀察約10分鐘後離開現場，無法得知這對「臨時搭檔」的後續結局。康斯坦丁笑稱：「這隻章魚可能體驗了一場驚心動魄的旅程，畢竟牠的座駕可是海洋中的『極速跑車』」她推測，章魚或許是試圖捕食鯊魚身上的寄生蟲，或純粹在躲避其他威脅時誤搭了這班「快車」。無論真相如何，這一幕都為科學家提供了一個難得的觀察窗口，窺探海洋生物間出人意料的互動。

科學界對這段影片的反應熱烈，有人認為這可能是章魚與鯊魚間的短暫「合作」，也有人猜測這只是巧合。無論如何，這段畫面已成為海洋保育的鮮活教材。康斯坦丁呼籲，唯有透過持續的保育努力，才能讓這類奇觀繼續存在。她說：「這樣的時刻提醒我們，海洋值得我們用心守護。」

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