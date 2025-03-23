變態！英國噁男預謀「性侵母馬」 手段殘虐遭判入獄20週

英國一名36歲男子去年5月闖入「紅翼馬匹庇護所」於哈普頓廳附近的一間馬廄，還性侵了裡面的一匹母馬，導致馬兒身心出現嚴重的創傷反應。（圖擷取自「Redwings Horse Sanctuary」臉書粉專）

2025/03/23 14:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名36歲男子梅恩（Andrew Main），在去年5月闖入「紅翼馬匹庇護所」（Redwings Horse Sanctuary）位於哈普頓廳（Hapton Hall）附近的一間馬廄，還性侵了裡面的一匹母馬，導致馬兒身心出現嚴重的創傷反應。事後梅恩被警方循線逮捕，近日被法院宣判依虐待動物罪判處20週有期徒刑。

綜合外媒報導，這起駭人聽聞的人獸交事件發生在去年5月29日，諾里奇裁判法院（Norwich Magistrates' Court）釋出安裝在馬廄內的監視器畫面，只見梅恩先將車停在庇護所附近的停車場後，再偷偷潛入馬廄區，性侵一匹名為「露易絲」（Louise）的母馬，期間馬兒明顯露出極度痛苦的情緒，並不斷試圖掙脫逃離。

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畫面還顯示，梅恩在犯案後以衣衫不整的模樣離開，檢察官布朗（Paul Brown）指出，獸醫事後來為母馬治療時，發現牠因「猛烈侵入」而造成內部受傷，而梅恩事後被捕也承認，他用手強行插入母馬體內。對此，法院認為梅恩並非心血來潮犯案，而是有預謀進行，因為他還試圖把毫無反抗能力的馬移動到監視死角，以避開鏡頭。

負責這起案件的法官潘卡尼亞（Sundeep Pankhania）表示，「這起犯行極其殘忍，更糟的是你（梅恩）針對的是一匹毫無防備的馬，我不接受這是『一時衝動』的說法，這明顯有性動機」，潘卡尼亞指出，這匹母馬因此遭受了創傷、不適，甚至是疼痛，「我認為，唯一合適的處罰就是立即監禁。」

報導指出，梅恩近日被法院宣判處20週有期徒刑，但是他的律師羅賓遜（Lisa Robinson）為其行為進行辯護，「他對這起事件感到非常羞愧和後悔，如果能重來，他絕不會再犯」，並指出梅恩與父母同住，目前失業，因為他羞於向潛在僱主透露自己的犯行，導致求職過程受阻。

紅翼馬匹庇護所發言人表示，作為專門營救疏於照顧和受虐馬匹的慈善機構，對於馬兒在庇護所內遭受如此邪惡又墮落的攻擊感到痛心，所有人都感到極度悲傷，也透露當時遭到侵害的母馬，事後接受經驗豐富的獸醫監測和照護，健康狀況已逐漸康復。

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