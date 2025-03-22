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    韓裔3女在美自駕旅遊失聯多日 家屬憂遭遇當地重大交通事故

    南韓3名女子在美國自駕旅遊，從本月13日起失蹤至今。（圖擷自Coconino County Sheriff's Office臉書）

    南韓3名女子在美國自駕旅遊，從本月13日起失蹤至今。（圖擷自Coconino County Sheriff's Office臉書）

    2025/03/22 15:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓33歲女子李芝妍（Jiyeon Lee，以下皆為音譯）和59歲母親金泰熙（Taehee Kim）、54歲阿姨金正熙（Junghee Kim），在美國自駕旅遊時從本月13日起失蹤至今，當局憂心她們可能捲入40號州際公路的嚴重事故，被燒得無法辨識。

    《ABC》報導，這家人的手機和租車GPS訊號顯示，她們3月13日開著加州車牌的白色BMW從亞利桑那州大峽谷前往內華達州拉斯維加斯，於當天下午3時30分在40號州際公路的西行車道上傳來最後1次訊息。

    失蹤者當中有2人原定3月17日從加州舊金山飛回南韓，但家人一直等不到她們的消息，韓國駐洛杉磯領事館旋即於18日向亞利桑那州可可尼諾郡警長辦公室求助。

    警長辦公室發言人帕克斯頓（Jon Paxton）表示，當局利用了所有線索、搜尋了所有可能的區域卻一無所獲，不過，40號州際公路在3月13日因暴風雪引發數起連環車禍，韓裔3女訊號消失時剛好有1場涉及20多輛車的重大事故。

    帕克斯頓透露，這起嚴重車禍已知有2人死亡，還有多輛車子燒到難以辨識，當局懷疑3女有可能捲入了事故，目前仍在釐清當中。

    警方憂心她們可能捲入40號州際公路的嚴重事故，被燒得無法辨識。（圖擷自Arizona Department of Public Safety臉書）

    警方憂心她們可能捲入40號州際公路的嚴重事故，被燒得無法辨識。（圖擷自Arizona Department of Public Safety臉書）

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