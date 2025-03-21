富士山300多年未噴發 日本召集專家小組提出防災指引

富士山上次噴發是在1707年。（資料照）

2025/03/21 23:37

〔中央社〕日本內閣府召集的專家小組今天對關東地區所有4400多萬居民發布應對富士山噴發的指引，建議他們留在室內，除非火山灰降落情況變得嚴重才出門逃離。富士山上次噴發是在1707年。

法新社報導，這個專家小組也呼籲日本各地方政府和家庭備妥食物與飲水等緊急物資，以防3776公尺高的日本最高峰富士山噴發。

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專家小組評估，在最壞情況下，富士山大噴發可能使得東北方距離約100公里遠的東京上空出現厚達30公分或以上的火山灰。

報告指出，屆時如此大量火山灰降下，可能導致木造房屋倒塌，尤其若加上降雨。專家建議此時居民便應該撤離。

報告還提醒，即使火山灰降落情況沒那麼嚴重，仍會造成大型建築物受損，例如經常作為避難中心的學校體育館等。

專家小組表示：「在火山灰降落區的基本規則是盡量留在室內，並繼續在家中這類地方生活。若出現房屋嚴重受損等危及生命的情況，則應考慮撤離等行動。」

專家小組還凸顯儲備緊急物資的重要性，因為火山灰可能會影響補給運送。

不過專家小組強調，他們的報告並非暗示富士山何時 會再次噴發，以及可能的火山灰規模。

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