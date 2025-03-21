4公斤牛絞肉只花台幣3元！美國人抗漲妙招 衝好市多「尋寶」標錯價

美國物價上漲，許多人到好市多尋找「標錯價格商品」節省開銷，示意圖。（法新社）

2025/03/21 21:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國物價飆升，民眾生活負擔加重。網友找到一個省錢妙招：尋找好市多「標錯價格商品」！有人以1.34美元（約新台幣44元）買到近2公斤牛腩，另1人只花10美分（約新台幣3元）拿下4公斤牛絞肉。這股風潮讓購物變成尋寶遊戲，在社群平台掀起熱議。

《紐約郵報》報導，物價高漲讓美國民眾苦不堪言，不少好市多會員開始尋找標錯價格商品，社群網站Reddit擁有超過90萬名成員的r/costco討論區中，網友們設立「我的標錯時刻」頁面，分享他們的驚喜發現。

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其中，最熱門的案例包括有人以1.34美元（約新台幣44元）買到近2公斤牛腩，另1人則僅花10美分（約新台幣3元）拿下4公牛絞肉，這些貼文吸引數百名網友紛紛喊要加入「尋寶行動」。

而這麼誇張的價格是如何出現？好市多肉品分切師在留言中解答，「4公斤牛絞肉被誤標為10美分，是因為員工在秤重前標錯商品編號，而非單純的打錯價格」。網友們反應熱烈，有人幽默回覆，「肉品部門有人要倒大楣了」，也有人感嘆自己永遠碰不上這種好運。

除了肉類，標錯價的驚喜還出現在其他商品上。有網友發文說，他以1.21美元（約新台幣39元）買到一盒24塊的巧克力脆片餅乾，而正常價格可能高達30美元（約新台幣990元），讓網友驚呼「太誇張了」。這類貼文激勵更多人詳細檢查標籤，期待在購物時得到「意外收穫」。

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