曾被當成假畫！克林姆消失百年畫作重現 開價破5億

消失百年的克林姆「非洲王子肖像畫」。（取自維也納Wienerroither & Kohlbacher藝廊臉書）

2025/03/20 22:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕奧地利象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt）創作的一幅非洲王子肖像，消失百年、又一度遭誤認是假畫，近日終於重現世人眼前，開出1500萬歐元（約5.3億台幣）的價格公開出售。

《華盛頓郵報》19日報導，這幅油畫是克林姆於1897年所創作，作品名稱就根據畫中主角、迦納的加族（Ga）奧蘇（Osu）部族王子杜瓦納（William Nii Nortey Dowuona）命名，在15到20日於荷蘭馬斯垂克舉行的歐洲藝術博覽會上首次展出，提供這幅畫作展出和銷售的維也納「維納羅伊特與科爾巴赫（Wienerroither & Kohlbacher）」藝廊共同負責人維納羅伊特（Lui Wienerroither）表示，已有數名潛在買家表示感興趣，包括博物館和私人收藏家。

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這幅畫作創作於克林姆發起新藝術運動之際，這個運動象徵與當時奧地利藝術界主流保守風格分道揚鑣。當年杜瓦納與120名部族成員，被找去維也納參與當時歐洲常見的「民族博覽會（Völkerschau）」表演。這類展覽常將歐洲殖民地原住民，與動物一同展出，多半具有剝削性質，又被稱為「人類動物園」。

不過，維納羅伊特接受華郵採訪談到這幅作品時說，「克林姆賦予他（王子）極大的尊嚴與溫暖」，「這幅畫代表他（克林姆）創作生涯的轉捩點」。

這幅畫一度被懷疑是贗品。維納羅伊特說，2023年持有人帶著一張這幅畫的照片，到藝廊請求鑑定，藝廊一名年輕助理看照片中的畫布滿塵土，認為「看來不像克林姆（作品）」，就匆匆將對方打發走；後來藝廊合夥人科爾巴赫（Ebi Kohlbacher）回頭聯絡上持有人，並找藝術史學家朋友魏丁格（Alfred Weidinger）幫忙鑑定，才確認作品是真的。

魏丁格指出，他早就從黑白照片得知此畫作的存在，「找這幅畫找了20年」苦尋不著，直到那次鑑定。他說，克林姆當年與合作夥伴、畫家馬奇（Franz Matsch）一起，各自從不同角度畫這幅肖像，克林姆的並未簽名，而馬奇的有，可能是因為客戶最終選擇馬奇的版本。不過，根據畫作的一個印記，「幾乎可以肯定是出自克林姆的資產」。

這幅畫上一次出現是1923年在維也納拍賣會上賣給一個猶太富人家庭，1938年納粹在奧地利掌權，猶太人倉皇逃離，這幅畫也因此不知去向。之後了解的是，這幅畫1950年代起已為私人收藏。

維納羅伊特指出，非洲王子肖像有克林姆早期作品的所有特色，如背景的花卉樣式，是克林姆後來作品中更明顯的風格，因此，他認為，以當前價格來說「非常合理」，因為這幅畫「令人感動到落淚，你感覺這是你認識的人」。

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