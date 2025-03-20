「加勒比海渡渡鳥」告急！ 珍稀藍頭鶉鳩瀕臨滅絕

藍頭鶉鳩身世之謎揭曉，卻面臨滅絕危機。（圖： iNaturalist / CC BY-NC 4.0）

2025/03/20 10:24

〔記者陳成良／綜合報導〕古巴特有的藍頭鶉鳩（學名：Starnoenas cyanocephala）正面臨生存危機。這種鳥類以棕色羽毛搭配虹彩藍色頭部聞名，被喻為「加勒比海的渡渡鳥」。其獨特魅力與珍稀性近日經科學研究揭露，但牠們的數量卻已危在旦夕，僅剩約1000隻成熟個體。

科學媒體《IFLScience》報導，一項最新研究首度利用DNA定序技術，解開藍頭鶉鳩的演化之謎，刊登於《生物學快報》（Biology Letters）。研究顯示，這種鳥類的處境比先前認知更嚴峻，其演化地位也極為特殊。

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佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）研究員奧斯瓦爾德（Jessica Oswald）表示，這種鳥長期是鳥類學界的謎團，研究初衷是探索加勒比海的生物地理複雜性，沒想到牠的演化獨特性遠超預期。

過去，學界曾推測藍頭鶉鳩與中南美洲的鳩鴿關係密切，後又認為牠與澳洲及亞洲的鳩鴿較接近。然而，DNA分析推翻這些假設，證實牠的演化獨立性甚至超越已滅絕的渡渡鳥。研究團隊利用新技術，從1958年的標本趾墊中成功萃取DNA，發現藍頭鶉鳩約在5000萬年前就從其他鳩鴿分支出來。相較之下，人類與黑猩猩的分化僅約500萬至600萬年，凸顯其演化歷史之悠久。

儘管存活數千萬年，藍頭鶉鳩如今卻瀕臨滅絕。奧斯瓦爾德指出，古巴僅存約1000隻成熟個體，牠們正面臨人類過度獵捕、棲息地喪失，以及貓等外來入侵物種的威脅。這項研究不僅揭示其獨特演化地位，也敲響保育警鐘，呼籲緊急行動以免牠步上渡渡鳥後塵。

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