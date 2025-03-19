將與川普電話會談！澤倫斯基曝與俄羅斯談判底線

澤倫斯基19日將與川普通話。（法新社）

2025/03/19 20:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日與俄羅斯總統普廷通電話，針對與烏戰爭停火協議進行商討，引發國際關注。稍早烏克蘭總統澤倫斯基表示，今天（19日）他也將與川普展開電話會談。

美俄元首「雙普通話」，針對烏俄戰爭、中東和平及伊朗等問題進行商討，雙方通話持續2小時28分，創美俄領導人史上最長紀錄。據悉，2人同意實施「能源與基礎設施停火」，並開始就「黑海海上停火、全面停火及永久和平」展開談判。

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根據《基輔獨立報》報導，目前人在赫爾辛基與芬蘭總理歐爾波（Antti Orpo）會晤的澤倫斯基，在記者會上透露，今天他也將會與川普通話，討論將於23日在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）再次展開的美俄高層會談，他期待聽到川普透露18日與普廷通話的更多細節。

雙普通話結束後，針對克里姆林宮發聲明，要求美方徹底停止對烏軍援和情報共享，宣稱這是避免戰事進一步升級的關鍵條件，澤倫斯基示警，若美國真的切斷情報共享，將使烏方無法應對俄國飛彈威脅，無辜人民將更加危險，敦促美國繼續支持這個被圍困的國家。澤倫斯基也強調，他們未來與俄羅斯談判底線，就是永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭領土的佔領。

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