普廷熱線川普承諾不打能源設施 烏克蘭老百姓：一個字都不信

19日拍攝的畫面顯示，烏克蘭首都基輔近郊城市霍斯托梅爾的民宅遭俄羅斯無人機攻擊後淪為斷垣殘壁。（路透）

2025/03/19 18:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷就烏克蘭問題通電話，對此，過去3年飽受戰火摧殘的烏克蘭民眾異口同聲說，根本不信俄方的承諾。

川普試圖透過電話通話說服莫斯科同意臨時停火30天，但俄方並未答應，僅承諾暫停攻擊烏克蘭的能源基礎設施。

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對於這種打了折的停火承諾，烏克蘭首都基輔的民眾嗤之以鼻，「我才不相信普廷說的話，一個字都不信」，基輔市民蕭盧德科（Lev Sholudko）說。

雙普熱線後，基輔就響起新一波空襲的警報，造成1人死亡與2家醫院受損。

蕭盧德科說，普廷根本完全信不得，俄羅斯的所作所為一再顯示，他們不會遵守任何協議。

烏克蘭已接受美國建議的30天無條件停火，但普廷卻加碼要求烏克蘭不得重新武裝與必須停止強制動員。

對此，25歲的卡琳娜（Karyna）說，烏克蘭無法接受；她深信俄羅斯「會準備做些什麼，而我們必須得此做好準備。」

27歲的社群媒體版主琪爾諾娃（Veronika Zilnova）也心存質疑，認為烏克蘭必須不斷武裝與提高警覺，「我們已為國撐了3年，不能就這樣放棄或相信任何人。」

想起陣亡烏兵，琪爾諾娃忍不住落淚；她告誡不要相信普廷，但盼川普「試圖聽取雙方意見」，以及可能的話為烏克蘭帶來些好處。

但蕭盧德科不認為該寄望川普，因為川普與莫斯科和解顯示雙普是一國的；重拾和平的唯一正道，是提供烏克蘭更多武器，這才是讓烏克蘭獨立、強大與民主的唯一保證。

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