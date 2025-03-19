中國青年就業困難 530萬人搶16.6萬個公務員職缺

中國青年失業率居高不下，不少年輕人為選擇穩定工作，報考公務員的人數不斷上升。（法新社資料照）

2025/03/19 17:58

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續疲困，青年失業率居高不下，不少年輕人為選擇穩定工作，紛紛爭搶「鐵飯碗」，報考公務員的人數不斷上升。近日剛剛落幕的公務員「聯考」，超過530萬人競爭16.6萬個職缺。

綜合中國媒體報導，中國公務員考試除了國考（中央機構），還可分為聯考，聯考是指省級機構的公務員考試。包括 河南、湖北、湖南、廣東、陝西等共有23省市，3月15日舉行2025年公務員考試筆試。

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根據華圖教育提供的統計數據顯示，今年23個省市計畫招募16.6萬人，比去年增加1萬2867人，增幅超過8%，但報考人數超過530萬人，其中多個省市的報名人數創下新高。例如，河南報名人數超過70萬，廣東報考人數預估70萬，陝西報名人數接近35萬。

從各省招募計畫來看，今年的特點是應屆畢業生比例增加，碩士博士佔比提高，開出的大部分是基層職缺。

華圖教育輪值執行長鄭文照分析，大部分省市都擴大招募人數，原因之一是因應就業壓力，目前中國就業情勢較為嚴峻，公務員招募人數增加，一定程度上可緩解就業壓力。

鄭文照預測，未來無論省考或國考，競爭都會越激烈，在當前就業環境下，越來越多考生傾向穩定職位，導致公務員、事業單位考試競爭加劇。

中國2025年公務員「國考」報名總人數高達325.8萬人，比去年增加逾34萬人，錄取3.97萬人。

近年來，中國失業率居高不下。 中國國家統計局17日公布數據指出，2月中國全國城鎮調查失業率5.4%，較上月上升0.2個百分點，創2年來最高，1至2月平均值為5.3%。此外，2月31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，為半年最高。

中國去年12月未含在校學生的16至24歲青年，失業率為15.7%，但專家認為，青年實際失業率恐遠高於此。

香港科技大學榮譽退休教授丁學良，近日在香港《信報》發表文章表示，據有經驗的幾位觀察者估計，2024年中國應屆畢業生的實際就業率，大約是30%至35%範圍內，假如平均就業率是30%，總失業人數為2805.5萬人。

丁學良最近與中國的大學教師交流，這些教師表示，最差的大學就業率連30%都達不到，只有20%左右，而且輔導人員告訴應屆畢業生，找不到工作，就在填表時寫「靈活就業」，碰到調查時就說在做自媒體。

2024年中國大學畢業生人數為1179萬人，中國教育部預測，今年中國大學畢業生人數將達1222萬人，再創歷史新高，就業壓力將進一步升高。

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