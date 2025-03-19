中國成都澄清愛滋病例不是17萬人 網震怒：是多少怎不說清楚

中國網路瘋傳四川省成都市愛滋病患者達17萬人，當局逮捕「造謠者」卻被網友痛批不敢說實際數字。圖為中國的世界愛滋病日宣導活動。（路透）

2025/03/19 15:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網路近來瘋傳四川省成都市愛滋病患者已達17萬人，當局連忙追查並逮捕「造謠者」唐姓男子，但並未說明當地確切病例到底是多少，中國網友對此痛批怎麼連這都不敢講清楚。

從中國微博熱搜第一消息「男子造謠成都愛滋病17萬人被拘」可以看到，唐男因和石姓男子有糾紛，在網路散播影片指稱石某罹患愛滋病後仍到處留情，使得成都許多女子都被感染，影片中還揭露成都病例已達17萬人。

請繼續往下閱讀...

成都公安局武侯區分局在接到舉報後展開追查，於17日晚間11時許逮捕唐男，他隨即坦承自己為了洩憤散布了「不實言論」，公安依照《治安管理處罰法》將其行政拘留5天。

然而，成都警方在這起「闢謠」行動中，沒有說明成都愛滋病例實際上有多少人，引起中國網友們懷疑，直指「公佈資料才能破除謠言」，還有許多人認為搞不好是數字說少了也被當成造謠、「保守了」、「感覺比這個數字多出不少」。

從中國網路資料可以看到，四川省2024年愛滋病患者達17.47萬人，是中國病例最多的省，這個數字可能是唐男指稱成都有17萬名愛滋感染者的來源，至於成都現在有多少病例並未有官方統計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法