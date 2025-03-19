沒什麼新的！川普解密甘迺迪檔案 網友怒：根本沒看到真相

新一批甘迺迪檔案解密，反應不佳。（路透）

2025/03/19 12:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普曾承諾公開所有甘迺迪總統（John F. Kennedy）遇刺案的機密檔案，然而，美國國家檔案館（National Archives）18日釋出的最新一批檔案，卻讓許多美國民眾感到失望與憤怒。

《每日郵報》報導，這批多達8萬頁的文件在川普宣布24小時後公開於國家檔案館網站。但許多檔案因年代久遠，不僅掃描品質極差、字跡模糊不清，甚至難以閱讀。部分文件是手寫筆記，字跡潦草難辨，或夾雜著塗改與亂寫的筆記。更令人不滿的是，儘管川普政府曾承諾不會塗改文件內容，但許多檔案仍有大量內容被塗黑遮蔽。

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大量內容被塗黑遮蔽

「我正在快速瀏覽甘迺迪檔案，想確認是否如承諾般完全未經塗改。結果並非如此。」一位研究員在社群平台X上發文表示。另一位用戶則憤慨地寫道：「我一再被告知這些檔案將不會有塗改......。」

「這些文件大多在幾年前就已被標記為『可安全解密』。裡面根本沒什麼新東西。那些被『豁免』和『排除』的甘迺迪檔案到底在哪裡？」另一位網友不滿地質疑。

川普支持者叫好 強調「承諾已兌現」

創立政府解密文件線上資料庫「黑金庫」（The Black Vault）的格林沃德（John Greenewald, Jr.）對這批解密文件的回應僅是一句「哎呀」。他指出，這些PDF檔案不僅無法搜尋、無法批量下載，還缺乏先前釋出文件所附的電子表格索引。

儘管檔案品質不佳且缺乏新資訊，川普的支持者仍熱烈歡迎這次公開。共和黨籍佛州眾議員露娜（Anna Paulina Luna）在X平台上寫道「承諾已兌現」，即使文件中有大量塗黑內容。身為甘迺迪遇刺案檔案解密專案小組負責人，她特別關注「一份CIA內部檢查報告，內容涉及吹哨者指控CIA隱瞞了與甘迺迪遇刺有關的資訊，因為這些資訊可能牽涉CIA本身。」

國家情報總監稱「沒任何塗改」秒被打臉

美國國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）也在X上聲稱川普正在「開啟最大透明度的新時代」，並表示這些檔案「沒有任何塗改」。然而，許多X用戶立即以文件中被塗黑部分的截圖回應，駁斥了她的說法。

專家指出，這批新釋出的甘迺迪遇刺檔案中，可能包含旁觀者尼克斯（Oliver Nix）拍攝的家庭錄影帶。根據歷史學家的初步評估，預計不會有改變遇刺案情況的重大揭露，但可能提供更多細節，包括凶手奧斯華德（Lee Harvey Oswald）在遇刺前的活動，以及他與古巴和蘇聯情報機構的接觸。其中一份文件提到奧斯華德被認為是「槍法不佳」的人。

川普在首任期間就支持公開甘迺迪檔案，但仍有數千份文件保密。在2024年競選期間，他承諾將公開這些檔案，作為增加政府透明度努力的一部分。他於2025年1月簽署行政命令，解密剩餘檔案。

川普2月簽署行政命令，旨在解密關於甘迺迪總統、其弟羅勃·甘迺迪，以及民權領袖金恩博士等遇刺案的政府檔案。（美聯社）

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