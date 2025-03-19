川普扼殺美國之音「背叛9名被囚記者」 RSF：數千國際記者將陷險境

一名員工在美國華盛頓特區的《美國之音》總部大樓前抗議。（歐新社）

2025/03/19 11:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）17日警告，美國總統川普迫使《美國之音》等政府資助的國際媒體停擺，不僅失信於目前因與該機構合作而被監禁在俄羅斯和緬甸等國的9名記者，更使全球數千名記者因曾與美國國際媒體署（USAGM）合作而失業及身處險境。

川普14日發布行政命令解散美國國際媒體署，此聯邦機構監管美國之音（VOA）、自由歐洲電台/自由電台（（RFE/RL）和自由亞洲電台（RFA）等多家獨立媒體。這些媒體此前在白俄羅斯、柬埔寨、中國、北韓、寮國、俄羅斯和越南等極度敵視新聞自由的環境中，提供重要的獨立新聞。

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無國界記者組織執行長柏儒廷（Thibaut Bruttin）17日在聲明中表示，「川普政府關閉USAGM及其媒體的行為所發出訊號令人心寒：北京和莫斯科等專制政權現可肆無忌憚地自由宣傳。」

柏儒廷認為，川普此決定不僅失信於目前因與該機構合作而入獄的9名記者，更使全球數千名記者因曾與USAGM媒體合作而失去工作、身處險境。

柏儒廷指出，USAGM記者為向公眾提供資訊而面臨嚴重危險。目前，全球遭到監禁的10名USAGM職員中便有9名記者：4人在越南、2人在俄羅斯、1人在白俄羅斯、1人在亞塞拜然、1人在緬甸。

柏儒廷續指，為自由歐洲電台/自由電台白俄羅斯語服務撰稿的Ihar Losik等部分記者更遭判重刑，他因被控「組織大規模暴動」和「煽動仇恨」等罪名，需服刑15年。

無國界記者組織更敦促美國當局和國際外交界確保記者的安全，遭到監禁者必須立即獲釋並徹底恢復自由。

與此同時，《法國國際廣播電台》報導，法國世界媒體集團（France Medias Monde）和德國之聲（Deutsche Welle）也發表聯合聲明，力挺美國國際媒體署的同業，其中一些人可能被迫離開美國返回本國。

聯合聲明表示，「（川普）此舉可能導致全球數以百萬計人失去獲取平衡和經核實資訊的重要來源，特別是在獨立新聞報導稀缺或不存在的國度。」

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