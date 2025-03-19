川普政府公開甘迺迪遇刺機密文件 1123份3.1萬頁上網

美國前總統約翰甘迺迪1963年遇刺身亡，至今仍有許多人認為真相未明。（美聯社資料照）

2025/03/19 12:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府18日晚間公佈了數萬頁與1963年已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺事件有關的政府文件。美國國家檔案與記錄管理局在網站上發布超過1123份文件，共有3.1萬頁的內容。

綜合外媒報導，負責保存政府與暗殺事件相關記錄的美國國家檔案與記錄管理局，18日上傳了這些解密文件，美國國家檔案與記錄管理局表示，「所有先前因保密而被保留的記錄」均已公佈，不過並不是所有記錄都可以在網路上查閱。

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《CNN》報導指出，研究甘迺迪遇刺事件的相關研究人員可能需要一些時間才能看完新發布的1123份文件，這些文件僅透過記錄編號來識別，並沒有任何描述。一位已經看過大量記錄的相關人士聲稱，沒有跡象顯示這些文件包含任何「爆炸性資訊」。

研究甘迺迪任期的美國維拉諾華大學（Villanova University）政治學教授巴雷特（David Barrett）正檢視最新上傳文件的內容，他接受《CBS》訪問時表示，若是學者以外的一般民眾深入研究這些文件，將會對於新公開的文件與甘迺迪遇刺之間的關聯性感到困惑，但是對學者來說，這無疑是最有價值的公開文件，因為先前的刪減部分都已重見天日，部分細節可以補足先前無法得知的面向。

巴雷特坦言，在文件公開前，無論是關於刺殺事件還是其他更廣泛的範疇，他都不指望會有什麼顛覆性的資訊。但巴雷特也說：「不過你也知道，這誰也說不準。」

美國國家檔案與記錄管理局18日發布超過1123份甘迺迪遇刺案解密文件，共有3.1萬頁的內容。（路透）

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