以軍狂轟加薩恐已逾400死 納坦雅胡嗆哈瑪斯「只是開端」

以色列總理納坦雅胡17日警告，徹夜對加薩走廊發動的大規模襲擊「只是開端」。（美聯社）

2025/03/19 11:40

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日警告，徹夜對加薩走廊（Gaza Strip）發動的大規模襲擊「只是開端」，且接下來與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的協商，「只會在砲火中進行」。

綜合媒體報導，根據哈瑪斯治下加薩衛生部門提供的數據，以色列部隊發動了自1月休戰以來最大規模的襲擊行動，已導致超過400人喪生、逾500人受傷。

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納坦雅胡17日晚間在錄影聲明中表示，「過去24小時，哈瑪斯已感受到我軍的實力，而我想向各位、向他們保證，這只是開端」。

以哈第一階段停火協議已經過期，但因協商工作陷入僵局，雙方遲遲無法就延長停火達成共識。

納坦雅胡在聲明中強調：「從現在起，協商只會在砲火下進行，……軍事壓力是讓更多人質獲釋的必要之舉。」

以色列早前表示，哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列擄走約250名人質，目前尚有59名人質未能獲釋，研判倖存者不到一半。哈瑪斯指控以色列最新襲擊行動危及永久停戰協議的斡旋工作，但並未揚言發動報復。

加薩目擊者稱，以色列戰車自邊界另一側發射砲彈。聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹（Tom Fletcher）表示，在以色列發動襲擊後，停火期間取得的「少量進展」已付之一炬。

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