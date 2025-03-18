為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南極研究站傳職場暴力同事要殺人 南非研究團急求救

    南非位於南極的薩納研究站。（圖取自維基百科，Credit：Dr Ross Hofmeyr）

    南非位於南極的薩納研究站。（圖取自維基百科，Credit：Dr Ross Hofmeyr）

    2025/03/18 23:28

    〔編譯管淑平／綜合報導〕一群本應在偏遠南極一起工作好幾個月的南非南極研究站研究團，發生團員肢體攻擊同僚、甚至傳出有性侵犯之事，研究站人員緊急向遠在4000多公里外的南非政府發求救信，請求營救他們。

    《英國廣播公司新聞網（BBC News）》和英國《泰晤士報》17、18日報導，引述南非政府發言人和環境部長喬治（Dion George）的說法，事情起因是「為了研究團領導人要求做的工作起爭執」，該項工作因天候狀況，需要更改作業時間，團隊領導人與其中一名成員口角，隨後該名成員動粗攻擊對方。

    南非環境部表示，該部已以「最緊急程度」處理，調解研究站人員關係，同時正在調查據稱的性騷擾情事。但是該部表示，外傳性侵之說「不正確」。

    率先披露研究站暴力事件的南非《週日時報（Sunday Times）》引述一名研究站人員向南非政府發出的電子郵件內容，指一名研究團隊成員攻擊同僚，對整隊團員人身安全構成威脅，請求政府營救。

    信中說，「（攻擊者）行為已經嚴重到令人深感不安，尤其，他肢體攻擊（姓名未公佈）...還威脅要殺（姓名未公佈），造成令人害怕恐懼的環境，我對我自己的安危深感憂慮，懷疑我會不會就是下一個受害者」。

    該名動粗的團員也被指控性侵犯另一名研究團員。求救信說，「他（攻擊者）的行為已經愈來愈嚴重，有他在的地方，我難以感到安全」，「此事有立即採取行動的迫切需要，確保我和所有團員的安全」。

    南非的薩納研究站（SANAE IV）位於南極大陸東部韋斯萊斯卡爾韋特冰原島峰（Vesleskarvet）峭壁上，距離最近的海岸線170公里，靠衛星通訊，若天氣狀況允許，從南非也要花大約2週才能抵達。這次這批9人團隊原定要在那裡待大約13個月，度過這個冬季。當地冬季平均氣溫攝氏零下23度，風速可達每小時217公里。

    環境部表示，初步調查顯示，該名被指控暴力的團員並無「立即的危險意圖」，並且已寫正式道歉書給受害者，表達懊悔；政府已聯絡距離最近的研究站所屬國挪威、德國，「以備需要緊急介入」。不過這兩國研究站最近的也距離約320公里。

    英國極地探險家錢伯斯（Alan Chambers）說，從心理層面的角度來說，南極是一個非常、非常孤寂的地方，待在那裡6個月、1年，很少與人或動物互動，環境一片雪白，沒有顏色、沒有噪音，沒有任何你會視為平常的事物，因此在這與世隔絕的地方，「每個人的行為，包括你自己的，都會被放大，一點小事都會變成大事」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播