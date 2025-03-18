南極研究站傳職場暴力同事要殺人 南非研究團急求救

南非位於南極的薩納研究站。（圖取自維基百科，Credit：Dr Ross Hofmeyr）

2025/03/18 23:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕一群本應在偏遠南極一起工作好幾個月的南非南極研究站研究團，發生團員肢體攻擊同僚、甚至傳出有性侵犯之事，研究站人員緊急向遠在4000多公里外的南非政府發求救信，請求營救他們。

《英國廣播公司新聞網（BBC News）》和英國《泰晤士報》17、18日報導，引述南非政府發言人和環境部長喬治（Dion George）的說法，事情起因是「為了研究團領導人要求做的工作起爭執」，該項工作因天候狀況，需要更改作業時間，團隊領導人與其中一名成員口角，隨後該名成員動粗攻擊對方。

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南非環境部表示，該部已以「最緊急程度」處理，調解研究站人員關係，同時正在調查據稱的性騷擾情事。但是該部表示，外傳性侵之說「不正確」。

率先披露研究站暴力事件的南非《週日時報（Sunday Times）》引述一名研究站人員向南非政府發出的電子郵件內容，指一名研究團隊成員攻擊同僚，對整隊團員人身安全構成威脅，請求政府營救。

信中說，「（攻擊者）行為已經嚴重到令人深感不安，尤其，他肢體攻擊（姓名未公佈）...還威脅要殺（姓名未公佈），造成令人害怕恐懼的環境，我對我自己的安危深感憂慮，懷疑我會不會就是下一個受害者」。

該名動粗的團員也被指控性侵犯另一名研究團員。求救信說，「他（攻擊者）的行為已經愈來愈嚴重，有他在的地方，我難以感到安全」，「此事有立即採取行動的迫切需要，確保我和所有團員的安全」。

南非的薩納研究站（SANAE IV）位於南極大陸東部韋斯萊斯卡爾韋特冰原島峰（Vesleskarvet）峭壁上，距離最近的海岸線170公里，靠衛星通訊，若天氣狀況允許，從南非也要花大約2週才能抵達。這次這批9人團隊原定要在那裡待大約13個月，度過這個冬季。當地冬季平均氣溫攝氏零下23度，風速可達每小時217公里。

環境部表示，初步調查顯示，該名被指控暴力的團員並無「立即的危險意圖」，並且已寫正式道歉書給受害者，表達懊悔；政府已聯絡距離最近的研究站所屬國挪威、德國，「以備需要緊急介入」。不過這兩國研究站最近的也距離約320公里。

英國極地探險家錢伯斯（Alan Chambers）說，從心理層面的角度來說，南極是一個非常、非常孤寂的地方，待在那裡6個月、1年，很少與人或動物互動，環境一片雪白，沒有顏色、沒有噪音，沒有任何你會視為平常的事物，因此在這與世隔絕的地方，「每個人的行為，包括你自己的，都會被放大，一點小事都會變成大事」。

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