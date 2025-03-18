達成川普目標兼具靈活性 范斯主導對等關稅討論

美國副總統范斯。（美聯社）

2025/03/18 21:57

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，如何兌現總統川普的承諾，於4月2日起對美國數百個貿易夥伴徵收對等關稅的問題，美國官員曾提議把這些貿易夥伴分別劃入3個關稅等級，來簡化對等關稅稅率的複雜任務，但該提議已被排除，相關會議如今聚焦於如何制定一種更全面的關稅政策，既能實現川普的目標，又具有更大的靈活性。

知情人士透露，川普政府官員已討論了多個方案，13日的會議曾提議把貿易夥伴分別劃入低檔、中檔和高檔稅率的簡化方案，但隔日官員們再度開會討論對等關稅計畫時，該分級方案已被否決，官員們更傾向於針對每個貿易夥伴實施個別化稅率，並討論如何確定關稅稅率。

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出席會議的官員包括白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、商務部長盧特尼克、財長貝森特、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、白宮行政管理和預算局局長沃特（Russ Vought）、以及白宮貿易和製造業高級顧問納瓦羅。

白宮新聞米秘書李威特表示：「已經討論了許多方案，當總統準備好宣布一項方案時，美國人民將聽到他的聲音。」

川普已多次表示，對等關稅意味了「他們對我們徵收多少，我們降對他們徵收多少」。但這是一項艱鉅的任務，官員們將被迫為全球數百個與美國有貿易往來的國家和地區制定關稅稅率，且對等關稅計畫又不包括在川普發動的其他關稅威脅，如以芬太尼流入美國為由，對加拿大和墨西哥輸美商品徵收25%關稅，以及對進口鋼鋁徵收25%關稅。

《華爾街日報》先前報導，針對每個貿易夥伴的關稅和非關稅壁壘制定不同的對等關稅，可能需要6個月或更長的時間。

知情人士說，副總統范斯最近幾週已在川普貿易議程中扮演更重要角色，並主持了一些政策討論，這些會議聚焦於如何制定一種更全面的關稅政策，既能實現川普的目標，又具有更大的靈活性。一名參與討論的官員表示，對等關稅將會推進，目標是要弄清楚徵收機制如何運作，以及如何頂住法律挑戰。

川普已經表明，這項對等關稅將於4月2日推出，同時還將對汽車、半導體和製藥等數個行業加徵25%關稅。

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