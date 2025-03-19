水壺成細菌溫床！如何清潔「這1步驟」是關鍵

水壺內的滑膩感是來自細菌積累，而非材質本身。若要徹底清潔水壺，專家建議使用超過60度的熱水和洗碗精清洗，示意圖。（資料照）

2025/03/19 00:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕推動環保，自備水壺、飲料杯買飲料可省5元，但水壺如果沒妥善清潔，恐成為細菌滋生溫床。專家發現，水壺內的滑膩感是來自細菌積累，而非材質本身。若要徹底清潔水壺，專家建議使用超過60度的熱水和洗碗精清洗，並確保水壺風乾，以防細菌繁殖。

BBC報導，環保水壺雖然方便且環保，但可能成為細菌滋生的溫床。美國普渡大學食品安全專家賓基（Carl Behnke）最初因好奇自己水壺內的乾淨程度，便深入研究。沒想到他發現，水壺內的滑溜感並非材質問題，而是細菌積累的結果。隨後他展開研究，在校園內檢測路人的水壺，結果顯示，許多人的水壺內都充滿細菌。

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英國萊斯特大學臨床微生物學副教授弗里斯通（Primrose Freestone）解釋，飲用水看似安全但並非無菌，長時間存放在水壺中，會促進細菌繁殖。即使在室溫20度的環境下，細菌也能快速增長，若裝的是含糖或蛋白質的飲料，更會加速微生物滋生。新加坡一項研究發現，即便是煮沸過的水，在水壺內存放24小時後，每毫升水的細菌數量仍可從7.5萬個，暴增至100萬甚至200萬個。

專家指出，水壺內的細菌主要來自使用者的手部、口腔，甚至外部環境。弗里斯通建議，避免在水壺中裝水以外的飲品，因為這會為細菌和黴菌提供更多養分。另外，雖然大多數細菌無害，但某些致病菌可能引發腹瀉或嘔吐等症狀。英國一項檢測更發現，水壺甚至可能成為抗生素耐藥性細菌的溫床。

報導指出，若想徹底清潔水壺，單靠冷水沖洗遠遠不夠，因為這無法清除內壁上的生物膜。弗里斯通建議，每次使用後都應以超過60度的熱水搭配洗碗精徹底清洗，靜置10分鐘後再用熱水沖淨，並讓水壺自然風乾。他提醒，潮濕環境有利於細菌滋生，因此風乾是關鍵。理想情況下，水壺應在每次使用後清洗，至少每週數次。若水壺開始散發異味，這表示細菌已嚴重超標，建議直接丟棄。

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