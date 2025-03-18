「世界最醜動物」鹹魚翻身 水滴魚摘下年度魚類冠軍

山巔海角保育信託基金（Mountains to Sea Conservation Trust，暫譯）官網公佈「水滴魚」獲選2025年度魚類。（圖擷取自mountainstosea官網）

2025/03/18 19:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕俗稱「水滴魚（Blobfish）」的軟隱棘杜父魚，因看似憂傷表情的長相，又有「憂傷魚」之稱，曾被選為世界上最醜的動物。不過現在牠或許不再「憂傷」了，因為水滴魚獲選紐西蘭今年年度魚類票選冠軍。

英國《衛報》18日報導，這種外型如凝膠般的深海魚類，在紐西蘭2025年年度最佳魚類票選活動中，擊敗包括紐西蘭特有種「大鰻鱺（Anguilla dieffenbachii）、俗稱紐西蘭鰻（longfin eel）」，及「侏儒海龍（pygmy pipehorse）」等熱門競爭對手，拿下年度魚類頭銜。

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水滴魚學名Psychrolutes marcidus，棲息於紐西蘭與澳洲深海海域，其特殊的身體構造，使其能適應高壓的深海環境：水滴魚沒有鰾，也缺乏完整骨骼、肌肉或魚鱗，靠密度比海水小的膠狀組織浮在海床上方。

主辦這項票選活動的「山巔海角保育信託基金（Mountains to Sea Conservation Trust，暫譯）」發言人庫塔（Konrad Kurta）表示，這種魚據信最長可活到130歲，其生長與活動速度皆相當緩慢，「差不多是幾乎靜靜地在那裡，等待獵物非常靠近、近到實際上可說是走進牠的嘴巴，然後將之吃掉」。此外，水滴魚還是相當負責的父母，每隻雌魚在一個巢中可產下高達10萬顆卵，會一直守護巢穴到魚卵孵化為止。

該基金會2020年起舉辦「年度魚類」票選活動，今年票數創新高，從去年的1021票大增到5583票，水滴魚以1286票奪冠。

水滴魚最早在10多年前被紐西蘭研究船拍到，因特殊的外型，迅速成為網路迷因主角。庫塔說，水滴魚在深海中受到水壓影響時，看起來就像一般的魚，不過，一旦被捕撈上岸，因為壓力突然降低，導致其身體變形，被形容如「失敗的醫學實驗」。

目前科學家對水滴魚的保育現狀所知甚少，但是可知的是，由於深海拖網捕撈活動，水滴魚及其棲地正面臨威脅，尤其常在捕撈大西洋胸棘鯛的底拖網作業中被意外捕獲。紐西蘭捕撈的大西洋胸棘鯛數量約占全球總量80%，由於底拖網作業對生態系統造成的嚴重破壞，環保團體經常呼籲停止捕撈。

庫塔強調，紐西蘭擁有令人目不暇給的原生種海洋和淡水魚類，但是其中約85%物種都被認為在保育上處於弱勢，「讓人們知道這些魚類的存在，是促使民眾對水下世界關注與興趣的第一步」。

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