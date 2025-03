港版《國安法》伸魔爪！追捕任建峰 澳洲民眾收百萬懸賞信

2025/03/18 19:25

〔編譯陳成良/綜合報導〕澳洲墨爾本近日爆出港版《國安法》跨境恐嚇事件,震驚各界。多位居民上週五(13日)收到從香港寄來的匿名信,懸賞100萬港幣(約新台幣424萬元),要求提供香港民主派人士任建峰的行蹤,或將其「送交」香港或澳洲警方。此事引發澳洲政府強烈反應,外長黃英賢強調,坎培拉當局絕不容忍此類恐嚇行為,將直接與中國及香港當局交涉。

據英國《衛報》報導,信中提及任建峰與墨爾本阿伯茨福德區及中央商務區這兩處地點有關,措辭與香港警方通緝公告一致,並點名保安局局長鄧炳強,將其列為「國安罪行潛逃者」。

任建峰是一名律師,曾在香港居住20年,2022年返回澳洲定居,隨後他積極參與香港民權運動,公開批評港府侵蝕司法獨立,並多次呼籲國際社會制裁香港官員。2023年7月,香港警方依據《國安法》將他與另外七名海外民主派人士列入通緝名單,指控其「勾結外國勢力」。該法具備「長臂管轄權」,允許港府針對全球範圍內的言論或行為採取行動。

港府稱,任建峰曾與外國官員會面,推動對香港官員、法官及檢察官的制裁。恐嚇信詳細描述其外貌,並要求知情者聯繫香港國安處,但寄件者身分不明,香港警方對《衛報》查詢未予回應。

面對威脅,任建峰在X平台上回應:「我不會沉默,在香港重獲自由前不會返回。」他強調自己不會屈服,甚至表示「不會自殺」,以堅定立場回擊恐嚇。他在澳洲國會聽證會上警告,港府行為已干涉其作為澳洲公民的自由與民主權利,並指出:「若我成為目標,任何澳洲人都可能受害。」

澳洲外長黃英賢對此表示「深切憂慮」,強調不容忍任何針對境內個人,或其家屬的恐嚇行為,並承諾直接與中港當局交涉。在野自由黨的影子內政部長派特森(James Paterson)則稱,此為「令人髮指的外國干預」,呼籲依據澳洲間諜法展開調查。

旅澳的中國問題專家楊懷玲指出,若香港警方不澄清事件,澳洲可能視其為縱容此類行為。此類跨境恐嚇並非孤例,旅英前香港區議員劉珈汶及獨立派人士鍾翰林,也曾收到類似恐嚇信。楊懷玲上譴責此舉為「與中國大使館相關的流氓行為」,威脅英國境內人士安全。她評,若港警不回應,等於默許犯罪行為。

前香港立法會議員許智峯分析,港警因無法直接追蹤海外人士,轉而透過恐嚇信施壓,這些信件可能由代理人寄出。《日經亞洲》指出,港府此舉旨在製造寒蟬效應,壓制海外異議聲音。專家認為,懸賞金額高達百萬港幣,但兌現可能性極低,更像是心理戰術。

澳洲因《國安法》損害香港法治,已於2020年暫停與香港的引渡協議,當地警方不會協助逮捕任建峰。

I have no comments on this report save for the following:



1. Thank you @SenatorWong and @SenPaterson.



2. I will continue to live my everyday life.



3. I will not voluntarily return to Hong Kong before it is free.



4. I will not kill myself.https://t.co/3tdoD3YGNO