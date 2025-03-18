以色列突空襲加薩走廊 哈瑪斯：至少413死逾500人傷

以軍今日再度對加薩地區發動攻擊。圖為在加薩走廊北部作戰的以軍梅卡瓦主力戰車。（法新社）

2025/03/18 21:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列今（18日）再度對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩地區發動攻勢，據稱空襲造成至少413人死亡，逾500人受傷，以色列總理納坦雅胡說，他下令發動攻擊，是因為哈瑪斯不願交還剩餘人質又拒絕停火提議。

綜合《路透》、《法新社》報導，以色列軍方稱，這次攻擊是一次「先發制人的攻勢」，打擊目標是「中階軍事指揮官、領導層官員及恐怖主義基礎設施」，目的在於挫敗哈瑪斯襲擊以色列與再次武裝的能力；哈瑪斯下轄的加薩衛生部門說，以軍的攻擊導致至少413人罹難，另有562人受到輕重傷。

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以色列與哈瑪斯的談判代表當前仍在卡達首都杜哈（Doha），擔任調解國的埃及與卡達，則試圖彌合雙方之間關於停火第2階段的分歧。哈瑪斯發言人卡努阿（Abdel-Latif Al-Qanoua）週二說，哈瑪斯正與調解國持續溝通，他們想要見到原先的加薩停火協議履行。

2名埃及安全消息人士透露，埃及對於以軍突然發動攻擊感到很意外，因為他們沒收到通知，且前一天的談判也很平靜。

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