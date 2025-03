珍奶魅力無法擋！「貢茶」英國擴大展店 有望創造2000工作機會

2025/03/18 20:06

〔即時新聞/綜合報導〕源自台灣的超人氣飲料「珍珠奶茶」(Bubble tea),不只受到台灣人喜愛,它的甜蜜魅力也擄獲各國民眾,成為享譽全球的台灣名產之一。近日知名跨國連鎖手搖飲料品牌「貢茶」(Gong Cha)表示,看好珍珠奶在英國的發展潛力,計畫在下個月在英國擴大展店,有望為當地帶來至少2000個工作機會。

綜合外媒報導,目前國際總部設在英國倫敦的「貢茶」,在全球擁有多達2100間分店,其中在英國開設了13間。報導指出,貢茶與英國「咖世家」(Costa Coffee)連鎖咖啡店、餐飲廠商「Jinziex」合作,預計從下個月起在英國倫敦3個地方擴大展店。

報導指出,這幾年英國開始流行喝珍珠奶茶,貢茶CEO雷尼許(Paul Reynish)對此表示,看好珍珠奶茶在海外的魅力,以及在英國的發展潛力,也希望英國人見識到「真正的茶魅力」,讓貢茶與珍珠奶茶能在英國市場更加普及。

此外,貢茶選擇與咖世家合作的另一目標,是能希望透過珍珠奶茶達成「制霸世界」的目標,預計在2032年能於全球展店達到1萬間。

