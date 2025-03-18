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    珍奶魅力無法擋！「貢茶」英國擴大展店 有望創造2000工作機會

    源自台灣的超人氣飲料「珍珠奶茶」（Bubble tea）。示意圖。（圖擷取自@BFW360 社群平台「X」）

    源自台灣的超人氣飲料「珍珠奶茶」（Bubble tea）。示意圖。（圖擷取自@BFW360 社群平台「X」）

    2025/03/18 20:06

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕源自台灣的超人氣飲料「珍珠奶茶」（Bubble tea），不只受到台灣人喜愛，它的甜蜜魅力也擄獲各國民眾，成為享譽全球的台灣名產之一。近日知名跨國連鎖手搖飲料品牌「貢茶」（Gong Cha）表示，看好珍珠奶在英國的發展潛力，計畫在下個月在英國擴大展店，有望為當地帶來至少2000個工作機會。

    綜合外媒報導，目前國際總部設在英國倫敦的「貢茶」，在全球擁有多達2100間分店，其中在英國開設了13間。報導指出，貢茶與英國「咖世家」（Costa Coffee）連鎖咖啡店、餐飲廠商「Jinziex」合作，預計從下個月起在英國倫敦3個地方擴大展店。

    報導指出，這幾年英國開始流行喝珍珠奶茶，貢茶CEO雷尼許（Paul Reynish）對此表示，看好珍珠奶茶在海外的魅力，以及在英國的發展潛力，也希望英國人見識到「真正的茶魅力」，讓貢茶與珍珠奶茶能在英國市場更加普及。

    此外，貢茶選擇與咖世家合作的另一目標，是能希望透過珍珠奶茶達成「制霸世界」的目標，預計在2032年能於全球展店達到1萬間。

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