全日本第一冷 北海道陸別町連續第五年被認證

日本北海道十勝地區小鎮陸別町已連續5年拿下「日本第1冷城鎮」頭銜。本圖攝於今年2月4日的十勝地區的帶廣市，1輛頂著積雪的汽車在漫天白雪中行駛於被雪覆蓋的街頭。（歐新社）

2025/03/18 17:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本北海道東部名不見經傳的陸別町，有什麼可以拿出來說嘴的？還真有，這個人口僅2200人的內陸小鎮，連續第5年拿下「日本第1冷城鎮」的頭銜。

陸別町位於北海道東部的十勝地區，特色之一就是冷。儘管發表此排名的單位是陸別町當地的「冷吱吱技術開發中心」（しばれ技術開発研究所），然其依據卻是日本氣象廳的官方數據。「冷吱吱」自2007年起發表此一排名，主張最冷與否的標準不該是瞬間最低溫，而應以嚴冬期的整體氣溫來判斷。

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因此，「冷吱吱」以每年1月初到2月底為評比期，根據官方數據排出全日本10大早上最低溫城鎮與給分。例如，全日本早上最低溫第1名的城鎮得10分，第2名得9分，以此類推；待整個評比期結束後，再根據總得分來決定日本年度10大最冷城鎮。

今年的排名顯示，儘管全日本第2冷的北海道幕別町糠內一度來勢洶洶，陸別町仍以總分215分保住冠軍寶座，但還是拖到評比即將結束的2月27日才以18分之差確定衛冕。此一差距意味，即便陸別町在評比最終日2月28日1分都沒得，依然是今年度的「日本第1冷城鎮」。

「冷吱吱」的數據顯示，陸別町之所以能保住日本第1冷城鎮的頭銜，應與當地在評比期13次拿下全日本早上第1低溫有關。拿下全日本早上最低溫城鎮次數第2多的是北海道占冠村，但僅有不到陸別町一半的6次。占冠村在今年日本最冷城鎮排行中名列第6。

陸別町在評比期的最低溫出現在1月5日，溫度為零下24.6℃；但整個評比期的最低溫卻非此地此時，而是占冠村在1月19日測得的零下25.6℃。

「冷吱吱」的本年度「日本10大最冷城鎮」排名如下，前9名皆位於北海道，依序是陸別町、幕別町糠內、帶廣市帶廣泉、幌加內町朱鞠内、本別町、占冠村、遠輕町生田原、枝幸町歌登與旭川市江丹別，第10名是長野縣菅平。

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