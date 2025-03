TikTok挑戰釀悲劇！7歲女童微波玩具竟爆炸 臉、胸燒傷留疤痕

2025/03/18 20:31

〔即時新聞/綜合報導〕TikTok上常有各種吸引人嘗試的挑戰和流行趨勢,但有些挑戰可能帶來意想不到的危險。近日,美國一名7歲女孩塞爾比(Scarlett Selby)因模仿TikTok上的一個熱門挑戰,導致她臉部、胸口受到嚴重燒燙傷並留下疤痕。

《紐約郵報》報導,一名7歲女孩塞爾比日前模仿TikTok上的熱門挑戰,將一個名為NeeDoh的矽膠解壓方塊玩具放入冰箱冷凍,並於隔天加熱,結果玩具突然爆炸,熱熔膠狀物質噴灑到她的臉部和胸部。當父親聽見她的尖叫後,立刻衝過去,試圖清除她身上的凝膠,但由於凝膠質地黏稠,難以清除。

隨後,塞爾比的父母緊急將她送往醫院。經過醫生評估,燒傷導致她的嘴唇嚴重受損,並可能影響到呼吸道,因此醫生決定對她進行人工麻醉並維持三天。在此期間,塞爾比只能依靠鼻胃管進食。她的母親表示,這次意外讓女兒身上留下深深的疤痕,他們會持續擦藥並觀察疤痕的情況,並考慮未來是否要進行皮膚移植手術。

事後,塞爾比的父親強烈建議其他家長應丟棄這類玩具,避免類似的悲劇重演。他表示,這些玩具加熱後,內部的填充物像熱熔膠一樣,一旦接觸皮膚就難以去除。對此,玩具製造商在其網站上發出聲明,明確警告消費者不得將該產品加熱或冷凍,以免造成傷害。TikTok則強調,平台不允許推廣任何危險挑戰或活動,並對這起事件表達關切。

