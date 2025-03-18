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    TikTok挑戰釀悲劇！7歲女童微波玩具竟爆炸 臉、胸燒傷留疤痕

    美國一名7歲女孩因模仿TikTok上的一個熱門挑戰，導致她臉部、胸口受到燒燙傷並留下疤痕，示意圖。（資料照）

    美國一名7歲女孩因模仿TikTok上的一個熱門挑戰，導致她臉部、胸口受到燒燙傷並留下疤痕，示意圖。（資料照）

    2025/03/18 20:31

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕TikTok上常有各種吸引人嘗試的挑戰和流行趨勢，但有些挑戰可能帶來意想不到的危險。近日，美國一名7歲女孩塞爾比（Scarlett Selby）因模仿TikTok上的一個熱門挑戰，導致她臉部、胸口受到嚴重燒燙傷並留下疤痕。

    紐約郵報》報導，一名7歲女孩塞爾比日前模仿TikTok上的熱門挑戰，將一個名為NeeDoh的矽膠解壓方塊玩具放入冰箱冷凍，並於隔天加熱，結果玩具突然爆炸，熱熔膠狀物質噴灑到她的臉部和胸部。當父親聽見她的尖叫後，立刻衝過去，試圖清除她身上的凝膠，但由於凝膠質地黏稠，難以清除。

    隨後，塞爾比的父母緊急將她送往醫院。經過醫生評估，燒傷導致她的嘴唇嚴重受損，並可能影響到呼吸道，因此醫生決定對她進行人工麻醉並維持三天。在此期間，塞爾比只能依靠鼻胃管進食。她的母親表示，這次意外讓女兒身上留下深深的疤痕，他們會持續擦藥並觀察疤痕的情況，並考慮未來是否要進行皮膚移植手術。

    事後，塞爾比的父親強烈建議其他家長應丟棄這類玩具，避免類似的悲劇重演。他表示，這些玩具加熱後，內部的填充物像熱熔膠一樣，一旦接觸皮膚就難以去除。對此，玩具製造商在其網站上發出聲明，明確警告消費者不得將該產品加熱或冷凍，以免造成傷害。TikTok則強調，平台不允許推廣任何危險挑戰或活動，並對這起事件表達關切。

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