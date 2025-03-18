為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阻川普驅逐委國黑幫 美法官遭彈劾威脅

    華盛頓特區首席聯邦法官博斯伯格，因下令暫停川普政府驅逐委內瑞拉幫派份子的計畫，面臨共和黨彈劾威脅。（彭博）

    華盛頓特區首席聯邦法官博斯伯格，因下令暫停川普政府驅逐委內瑞拉幫派份子的計畫，面臨共和黨彈劾威脅。（彭博）

    2025/03/18 17:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國移民議題再度成為焦點。一名由前總統歐巴馬任命的華盛頓特區首席聯邦法官博斯伯格（James Boasberg），因下令暫停川普政府驅逐委內瑞拉幫派份子的計畫，引發共和黨強烈反彈，甚至面臨彈劾威脅。

    福斯新聞網（Fox News）17日報導，德州共和黨眾議員吉爾（Brandon Gill）宣布將提案彈劾，企業家馬斯克（Elon Musk）也表態支持。

    博斯伯格上週六（15日）發布為期14天的臨時禁制令，阻止川普政府依據《外國敵人法》（Alien Enemies Act）驅逐非法入境的委內瑞拉暴力幫派份子。這項1798年由國會通過的法律，賦予總統戰時拘留或驅逐非公民的權力，上一次使用是在二戰期間。

    川普此前簽署公告，指控委內瑞拉「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua, TdA）幫派成員「進行非常規戰爭，對美國採取敵對行動」，並將其與多個墨西哥販毒集團列為「外國恐怖組織」（FTOs），即美國認定的國家安全威脅團體。

    此裁決源於美國公民自由聯盟（ACLU）與「民主前進」（Democracy Forward）提起的訴訟。他們主張，川普動用「戰時權力」驅逐非法移民不合法，因美國未正式宣戰。

    共和黨人則群起反對，參議院司法委員會主席、愛荷華州參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）批評法官「單方面決定國家政策，讓外國幫派受益」，警告若不制止恐引發憲政危機。

    吉爾在社群平台X宣布將於本週提出彈劾案，馬斯克隨即回應「有其必要」，並稱「一再藐視法律的糟糕法官應接受彈劾投票」。共和黨認為，此裁決妨礙川普應對邊境安全威脅的政策，爭議恐持續升溫。

    美國憲法規定，聯邦法官若犯下「叛國、賄賂或其他重罪和輕罪」，可經由國會彈劾罷免。彈劾程序由眾議院啟動，司法委員會調查後若建議彈劾，眾議院全院以簡單多數決通過彈劾案。案件隨後移交參議院審判，由最高法院首席大法官主持，需三分之二參議員同意才能定罪並罷免該法官。此程序門檻高且具政治性，歷史上雖有彈劾案例，但成功罷免者不多。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播