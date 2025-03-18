阻川普驅逐委國黑幫 美法官遭彈劾威脅

華盛頓特區首席聯邦法官博斯伯格，因下令暫停川普政府驅逐委內瑞拉幫派份子的計畫，面臨共和黨彈劾威脅。（彭博）

2025/03/18 17:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國移民議題再度成為焦點。一名由前總統歐巴馬任命的華盛頓特區首席聯邦法官博斯伯格（James Boasberg），因下令暫停川普政府驅逐委內瑞拉幫派份子的計畫，引發共和黨強烈反彈，甚至面臨彈劾威脅。

福斯新聞網（Fox News）17日報導，德州共和黨眾議員吉爾（Brandon Gill）宣布將提案彈劾，企業家馬斯克（Elon Musk）也表態支持。

請繼續往下閱讀...

博斯伯格上週六（15日）發布為期14天的臨時禁制令，阻止川普政府依據《外國敵人法》（Alien Enemies Act）驅逐非法入境的委內瑞拉暴力幫派份子。這項1798年由國會通過的法律，賦予總統戰時拘留或驅逐非公民的權力，上一次使用是在二戰期間。

川普此前簽署公告，指控委內瑞拉「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua, TdA）幫派成員「進行非常規戰爭，對美國採取敵對行動」，並將其與多個墨西哥販毒集團列為「外國恐怖組織」（FTOs），即美國認定的國家安全威脅團體。

此裁決源於美國公民自由聯盟（ACLU）與「民主前進」（Democracy Forward）提起的訴訟。他們主張，川普動用「戰時權力」驅逐非法移民不合法，因美國未正式宣戰。

共和黨人則群起反對，參議院司法委員會主席、愛荷華州參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）批評法官「單方面決定國家政策，讓外國幫派受益」，警告若不制止恐引發憲政危機。

吉爾在社群平台X宣布將於本週提出彈劾案，馬斯克隨即回應「有其必要」，並稱「一再藐視法律的糟糕法官應接受彈劾投票」。共和黨認為，此裁決妨礙川普應對邊境安全威脅的政策，爭議恐持續升溫。

美國憲法規定，聯邦法官若犯下「叛國、賄賂或其他重罪和輕罪」，可經由國會彈劾罷免。彈劾程序由眾議院啟動，司法委員會調查後若建議彈劾，眾議院全院以簡單多數決通過彈劾案。案件隨後移交參議院審判，由最高法院首席大法官主持，需三分之二參議員同意才能定罪並罷免該法官。此程序門檻高且具政治性，歷史上雖有彈劾案例，但成功罷免者不多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法