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    哈佛門檻大降！ 家庭年收入330萬以下學費全額補助 還免住宿、伙食費

    哈佛大學近日宣布，自2025-26學年起，家庭年收入20萬美元（約新台幣659萬）或以下的學生將獲得全額學費減免，進一步擴大其財務援助政策。（路透）

    哈佛大學近日宣布，自2025-26學年起，家庭年收入20萬美元（約新台幣659萬）或以下的學生將獲得全額學費減免，進一步擴大其財務援助政策。（路透）

    2025/03/18 17:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哈佛大學近日宣布，自2025-26學年起，家庭年收入20萬美元（約新台幣659萬）或以下的學生將獲得全額學費減免，進一步擴大其財務援助政策，預計全美約86%的家庭將符合申請資格。

    綜合外媒報導，根據最新政策，家庭年收入10萬美元（約新台幣330萬）或以下的學生不僅可獲得全額學費補助，還可免除住宿、伙食及健康服務等全部費用。相比之下，哈佛此前的全額援助門檻為年收入8萬5000美元（約新台幣280萬），此次調整顯著提高了援助範圍。

    哈佛大學校長加伯（Alan M. Garber）表示，這項新政策將有助於吸引來自多元背景的學生，促進校園內的學術交流與智力成長。招生與財務援助主任費茲西蒙斯（William R. Fitzsimmons）則強調，確保不同社會經濟階層的優秀學生都能進入哈佛，是這項財務援助計畫的核心目標。

    此次政策調整建立在2004年啟動的哈佛財務援助計畫基礎上，該計畫多年來不斷提高收入門檻。自計畫實施以來，哈佛已累計發放超過36億美元（約新台幣1187億元）的本科生財務援助，持續減輕學生家庭的經濟負擔。

    目前，哈佛本科生年度學費為5萬6550美元（約新台幣186萬），加上住宿、伙食與雜費，每名學生總年度開銷高達8萬2866美元（約新台幣273萬）。根據統計，約55%的哈佛本科生接受某種形式的財務援助，而2023-24學年受援助學生的家庭平均支付學費僅1萬5700美元（約新台幣51.7萬）。

    哈佛此舉與麻省理工學院（MIT）和賓夕法尼亞大學（UPenn）近期推行的類似財務援助政策相呼應，凸顯頂尖學府正加速推動降低學費負擔、提升教育公平性的趨勢。

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