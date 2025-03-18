滯留太空站9個月 NASA太空人已搭上飛龍號返航地球

在國際太空站滯留9個月的美國NASA太空人魏勒摩爾、威廉斯，已和另2名太空人搭上SpaceX飛龍號太空船返回地球。圖左至右為威廉斯、戈布諾夫、黑格、魏勒摩爾在飛龍號中合影。（圖擷自NASA網站）

2025/03/18 16:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在國際太空站滯留9個月的美國NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams），目前已搭上SpaceX飛龍號太空船朝地球前進，預計美東時間18日下午5時57分（台灣時間19日早上5時57分）落入佛州海域。

據《UPI》報導，魏勒摩爾、威廉斯此行和Crew-9任務的美國太空人黑格（Nick Hague）、俄羅斯戈布諾夫（Alexander Gorbunov）一起搭乘飛龍號回來，太空船已於美東時間18日凌晨1時05分（台灣時間18日下午1時05分）和太空站分離。

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魏勒摩爾與威廉斯去年6月5日坐上波音星際客機抵達太空站，孰料星際客機隨即故障，只能在無人狀態下自行返地球，導致魏勒摩爾、威廉斯在太空站滯留286天，不過還是沒有超過美國太空人魯比歐（Frank Rubio）的371天紀錄。

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